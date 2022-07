El Faro de Orpesa fue ayer jueves escenario de un encuentro organizado por adComunica con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, bajo el título Más allá de la sombrilla: el deporte, vía para un turismo de 4 estaciones y, en torno al caso de Oropesa como ejemplo de una estrategia de diferenciación.

El papel estratégico del deporte para la desestacionalización de los destinos turísticos ha sido el centro del encuentro. En la apertura del encuentro, la alcaldesa Araceli de Moya subrayó la “oportunidad” que suponen las actividades deportivas “para que nos conozcan, para conseguir una diversificación del turismo durante todo el año”. Por su parte, la presidenta de adComunica, Estela Bernad, destacó que Castellón se asocia al turismo de sol y playa “pero somos mucho más, y como segunda provincia más montañosa de España deberíamos aprovechar todas nuestras posibilidades”.

Otros recursos

A continuación, Rosa Rodríguez (Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa de la Universitat Jaume I) señaló que se ha producido un “sobreposicionamiento” de la provincia vinculada a sus atractivos costeros en verano “y eso ha invisibilizado en parte otros proyectos que podemos tener, perdiendo turistas potenciales”. La profesora ha hecho hincapié en la necesidad de cooperación entre todos los agentes y la búsqueda “de lo que nos hace únicos y es difícil de imitar” para explotarlo a fondo. Por su parte, María Sánchez de Mora (Congreso Territorio Marca y Deporte de la UJI) incidió en que “un 23% de los 155€ que los turistas se gastan como media en España se destina a actividades de cultura, deporte y turismo activo en general”. Sánchez se preguntó “por qué no podría el deporte ser un vector tractor del turismo en los municipios de Castellón”.

Seguidamente, Ana Rosa Sanfeliu, periodista, vicepresidenta de adComunica y directora de la revista de promoción turística 'Discover Castellon', moderó una mesa redonda con la participación de Sergio Bellentani, jefe del Servicio de Producto y Territorio de Turisme Comunitat Valenciana; Silvia Arnau, concejala de Turismo del ayuntamiento de Oropesa del Mar; Antonio Maeso, director general de Marina d'Or; Fernando Falomir, de CV Activa y Andrés Vera, atleta olímpico y empresario de turismo deportivo.

Desestacionalizar

Arnau quiso destacar la apuesta deportiva de Oropesa para desestacionalizar el turismo, con múltiples propuestas en los últimos meses, como la Mediterranean Epic Gran Fondo, la Oceanman o el Triatlon de Media Distancia, entre otras pruebas de primer nivel. “Se trata de ampliar el abanico del turismo y de que conozcan nuestras playas y nuestros recursos naturales y culturales”. Según la concejal, “no es un proceso de resultados rápidos, pero hemos creído en ello desde el primer momento y para que tenga éxito necesitamos también un compromiso empresarial” para sumar esfuerzos en la misma dirección.

Por su parte, Maeso subrayó que Marina d’Or aporta el 70% de plazas hoteleras del municipio y apostó “por innovar, pero también por copiar lo que en otros sitios se hace bien”, poniendo como ejemplo el éxito de Mallorca por el cicloturismo hace diez años: “hoy son el primer destino de Europa en este campo”. Bellentani señaló en este sentido que es muy importante “generar productos desestacionalizadores, como se plantea en la estrategia CreaTurisme” y precisó que en ocasiones “el problema es que el producto no está a la venta, el turista extranjero no tiene acceso a comprarlo desde su casa, por lo que no hay que quedarse en la promoción y apostar más por la distribución”.

En su turno de palabra, Andrés Vera hizo hincapié en la relevancia de “definir una estrategia y trabajar en ello a medio y largo plazo para obtener buenos resultados”. Asimismo, el atleta olímpico matizó que resulta también muy determinante “sumar al deporte el factor del bienestar (con talleres de nutrición, yoga, mindfuldness, etcétera) para atraer a otros públicos”. En cuanto a las posibilidades de captar a equipos deportivos interesados en realizar estancias de entrenamiento, dijo, “las infraestructuras resultan clave”. En esta línea, se lamentó por las actuales limitaciones de Castellón, que “no puede acoger, por ejemplo, un campeonato europeo de cross por la razón de que se precisan 5.000 plazas hoteleras”.

Naturaleza

Fernando Falomir, CEO de Viunatura y representante de CV Activa, señaló que Castellón “es un entorno privilegiado, semivirgen, con unos parques brutales, y a veces para creérnoslo tienen que venir desde fuera, por ejemplo el turista valenciano, que es nuestro primer cliente”. Falomir apostó por la colaboración entre las empresas de los destinos de costa e interior para ofrecer paquetes más atractivos y completos para los clientes interesados en la provincia. En esta línea, Antonio Maeso hizo hincapié en la necesidad de una mayor promoción “porque Castellón es un gran desconocido, con la menor tasa de internacionalidad de la costa mediterránea: hay que creernos más el destino que tenemos, en el que la potencialidad del deporte es tremenda”.

La actividad fue organizada por la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, una entidad sin ánimo de lucro promovida por profesores universitarios, directores de comunicación de empresas privadas y directivos de medios de comunicación de Castellón que se dedica al fomento y el desarrollo de la comunicación en todas sus vertientes