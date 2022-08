Castellón arranca un agosto cálido y seco con el termómetro al alza

El calor volverá a ser el protagonista este mes que comienza, tras un julio marcado por las noches ecuatoriales y unas temperaturas superiores a lo habitual.

Para agosto, «los modelos estacionales más experimentados configuran un tiempo caluroso, con valores un grado por encima de los normales, y de sequedad ya que no muestran alteración de la media pluviométrica», explica el catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda,

Ello, indica, es fruto de la persistente masa de aire tropical africana, cálida y seca, que nos cubre, de naturaleza anticiclonica.

Por su parte, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología José Ángel Núñez, señala que «a corto plazo, no se esperan cambios significativos»; incluso es probable que la semana que comienza haya otro pico de calor, similar al de semanas pasadas, sin viento de poniente, pero con calor y bochorno, y por las noches tampoco se esperan cambios. No obstante, prefiere no anticipar más, ya que a más de siete o diez días vista, estas pierden fiabilidad.

La causa inmediata de estas noches tan cálidas es la elevada temperatura del mar. Para Núñez en principio este factor no tiene por qué implicar que el otoño sea más lluvioso. Señaló que «es un factor que está presente, pero se necesitan otros muchos para que se produzcan lluvias torrenciales y eso hasta el corto plazo no lo podemos saber», matiza.

Quereda concretó que este calentamiento del agua marina podría jugar como factor convectivo a fines del verano pero siempre dependiendo de que el vórtice polar se expanda y lance irrupciones de aire frío sobre la cuenca occidental del Mediterráneo, cuyo calentamiento notable tiende a forzar circulaciones meridianas que traten de equilibrar las anomalías energéticas que hoy muestran el Atlántico y el Mediterráneo.

Tormentas

En las 3 primeras semanas de julio, la sucesión de olas de calor provocó que la media de temperatura fuera 2,5° superior a lo normal a esta época del año y temperaturas de 29° en el mar, más propias de finales de agosto y principios de septiembre. No obstante, las protagonistas la última semana han sido las tormentas en el interior, que han venido acompañadas de granizo incluso. En el litoral, mientras, se han mantenido las noches por encima de 25°.

Según Aemet, este riesgo no se aleja del todo, al menos durante la primera semana de agosto. De hecho, para este lunes puede haber chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón que pueden ser localmente fuertes.