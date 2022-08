El Consorcio gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Millars, integrado por los ayuntamientos de Vila-real, Almassora, Burriana, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana, ha ampliado el programa de control de jabalíes con tres jaulas-trampa para reducir la sobrepoblación.

Según ha informado la entidad en un comunicado, el Consorcio está redoblando sus esfuerzos para el control y captura de la sobrepoblación de jabalíes que se está registrando en el entorno del Millars en los últimos años.

Con este objetivo, se han instalado tres jaulas-trampa, una por cada uno de los municipios del organismo, que se suman a las autorizaciones de esperas nocturnas en Almassora y Borriana. Además, el Consorcio iniciará una campaña informativa y de recomendaciones entre la población de los municipios consorciados.

Una amenaza

"Hace ya varios años que, contando siempre con todos los permisos oportunos, estamos intensificando el control a los jabalíes en el Millars, cuya sobrepoblación representa una amenaza a la biodiversidad, la agricultura o la seguridad viaria, entre otros problemas", ha apuntado el presidente del Consorcio y alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien recuerda que el sistema de jaulas ya se implantó el año pasado en la localidad, con el resultado de 25 ejemplares capturados.

En el caso de la localidad, debido a la elevada concentración residencial en el entorno del paraje, "no es posible el sistema de esperas nocturnas que sí hemos autorizado en los municipios de Almassora y Borriana. Por eso, optamos por la instalación de este método de jaulas-trampa selectivas que ha dado buenos resultados y que ahora ampliamos a las tres poblaciones que formamos parte del consorcio", ha detallado Benlloch.

Para hacer posible este control y captura en jaulas, el Consorcio ha obtenido esta misma semana todos los permisos requeridos y destinará 8.734 euros a la contratación de un servicio especializado.

Drones infrarrojos

La implantación de este sistema de seguimiento y captura de jabalíes es la continuación de los primeros trabajos de prospección en el paisaje protegido, utilizando drones infrarrojos y trampas fotográficas, entre otros, para determinar la población de estos animales en el entorno natural.

"Estos trabajos preliminares nos han permitido acreditar que la presencia del jabalí en el Mijares no es coyuntural, sino que se mantiene durante todo el año. Esto es así debido a múltiples factores, como el hecho de que no tienen depredador porque es un espacio protegido en el que no se les puede dar caza, o que se trata de una zona con gran actividad humana, que les permite encontrar comida con facilidad", ha detallado el presidente del organismo ambiental.

Escondite entre cañas

El escondite natural que les pueden suponer las cañas es otro de los motivos que explicarían el incremento de esta especie en los últimos años en el paisaje protegido. "Aquí han encontrado un ecosistema ideal para su reproducción y eso, cuando hay sobrepoblación, supone importantes problemas a los que debemos dar respuesta", ha recalcado Benlloch.

Entre los motivos que justifican el servicio ha enumerado daños en la agricultura y a las infraestructuras agrícolas, el peligro de accidentes de tráfico si cruzan caminos o vías como la N-340, la CV-20 o la AP-7, la amenaza al equilibrio ambiental, la transmisión de enfermedades a los animales domésticos y daños en zonas verdes o en infraestructuras y mobiliario urbana.

Además, ha subrayado que si bien "no acostumbran a atacar al ser humano, pero si se sienten amenazados o heridos sí podrían hacerlo".