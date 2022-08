Empresarios de Castellón ante el plan de ahorro energético: "Me costará más una puerta nueva que la factura de la luz de 10 años"

Apenas han tendido 10 días para digerir los cambios que entran hoy en vigor, pero los empresarios de Castellón cumplirán con el plan de ahorro energético que obliga a limitar el aire acondicionado a 27 grados (25 en el caso de la hostelería), apagar las luces de los escaparates por las noches e instalar un sistema de cierre de puertas. Y, aunque de entrada todo el mundo comparte la necesidad de reducir el consumo energético, comerciantes y hosteleros critican la «improvisación y corto plazo de adaptación» de un Real Decreto que, además, implicará que muchos pequeños empresarios de la provincia tengan que rascarse el bolsillo. «Vamos a tener que hacer inversiones para instalar puertas automáticas y reclamamos ayuda económicas», coinciden empresarios de prácticamente todos los rincones de la provincia. Ahí van cinco testimonios de Castellón.

Isabel Costumero. X.Junior (Castelló): «Poner una puerta automática me va a costar más dinero que diez años de luz»

Para esta empresaria, adaptarse al decreto que hoy se pone en marcha supondrá un desembolso de dinero y no pequeño. «En mi establecimiento, como en otros muchos comercios, no hay puerta. Instalar una automática me va a costar más que la factura de la luz de 10 años», denuncia mientras recuerda que el sector, tras una crisis y una pandemia, no puede soportar más gastos. Costumero clama contra una Administración que solo pone trabas. «En los edificios públicos que hagan lo que quieran, que recorten en luces exteriores, pero a los empresarios ya no se nos puede pedir más cosas. Y si nos las piden, que nos den ayudas. En lugar de facilitarnos la vida, todo son problemas», lamenta.

Carlos Guitiérrez. (Casa Roque Morella): «En Morella el aire acondicionado se usa poco y la medida nos afectará en invierno»

Los hosteleros del interior de Castellón notarán mucho menos la puesta en marcha del plan de ahorro energético. Las temperaturas más suaves durante el día y las noches más frescas facilitarán el cumplimiento de la norma sobre el aire acondicionado. En este sentido se pronuncia Carlos Gutiérrez del restaurante Casa Roque de Morella. «Si aprieta el calor, durante el día, pondremos el aire a la temperatura estipulada, pero no tendremos problema. A la hora de las comidas muchos días no lo necesitamos y por la noche menos aún», comenta.

Con todo, el restaurador comenta que las dificultades, en caso de llegar, se plantearán en invierno. «Con la calefacción según la temperatura exterior puede que lo notemos más, pero en principio tampoco representará ningún problema, ya que son horquillas de temperatura óptimas las que se han planteado», explica este conocido empresario.

Marcial Burch. CAFETERÍA VERA (CASTELLÓ): «Los clientes están en la terraza y apenas usamos la climatización»

En la cafetería Vera de Castelló tienen aparatos de aire acondicionado, pero rara vez los usan. «Nuestra clientela es de terraza, así que en el interior suele haber poca gente», argumenta Marcial Burch, camarero de este conocido establecimiento del centro de la capital.

Además del ahorro que supone no encender el aire acondicionado, Marcial explica que en su local están concienciados con el cambio climático. «No lo enchufamos por el planeta, así que la medida puesta en marcha por el Gobierno nos afecta bien poco», reconoce. Además, y al no usar la climatización, Marcial considera que no tendrán que hacer ninguna inversión en puertas automáticas. «Entiendo que solo es para aquellos locales que sí usan el aire acondicionado, pero este no es nuestro caso», sentencia este trabajador.

José Manuel Moliner. Tejidos (Castelló): «El plan me parece correcto, ya que entre todos tenemos que mejorar el planeta»

Gerente de una conocida tienda de tejidos del centro de Castelló, José Manuel Moliner considera que el decreto que entra hoy en vigor le va a afectar poco. «Lo único que tendré que hacer es subir un par de grados el aire acondicionado, nada más», explica este empresario que hace años que por las noches mantiene apagadas las luces de su escaparate.

Más allá de los ajustes que le va a tocar hacer, José Manuel apoya de pleno cualquier medida que contribuya al ahorro energético. «Nos estamos cargando el planeta y lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, así que entre todos tenemos que contribuir a mejorar el medio ambiente», explica mientras apela a vivir «de forma más sosegada».

Raúl Sanz. Chambra Benicàssim : "Tener la puerta cerrara será una barrera, pero lo explicaremos con un cartel"

Raúl Sanz, propietario de la céntrica tienda de artículos de la India Chandra, explica que los comercios realizarán un esfuerzo y espera «que sirva de ejemplo para que los demás también lo apliquen» en sus viviendas. «Para nosotros, es una inversión tener la luz encendida en un escaparate, pero también es un foco de atención y una posible venta para días posteriores. No obstante, dada la situación será un gesto hacia todos los demás de que el comercio está por la labor de ayudar», explica.

En cuanto al cierre de puertas, considera que les perjudicará, ya que muchos clientes creerán que la tienda está cerrada. «Será una barrera, aunque nosotros pondremos un cartel explicándolo». EVA BeLIDO

=======