El recurso al acceso sur a PortCastelló por tren retrasa el proceso de licitación

Es un proyecto que lleva décadas de espera, y ahora no hay más tiempo que perder. Hay en juego un contrato de 120 millones de euros para dar un impulso a la conectividad ferroviaria de PortCastelló, y tiene que estar en marcha antes de que acabe el año 2026 porque así lo marca la financiación a base de fondos europeos. Pero la licitación de las obras de la primera fase de los accesos a la zona sur del puerto por tren se ha encontrado una piedra en el camino, en forma de recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Esto supondrá un retraso en los planes marcados por Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias y el ente que tramita esta esperada actuación.

El proyecto salió a licitación el 5 de julio y había de plazo hasta el 1 de agosto para que las empresas interesadas presentaran sus propuestas. Ya estaba marcada la fecha del 6 de septiembre, a las 10.00 horas, para proceder a la apertura de sobres e iniciar la fase de análisis de los criterios evaluables mediante fórmulas.

Un calendario que, por el momento, queda interrumpido. «Se aplaza la fecha y la nueva se publicará oportunamente», detalla escuetamente Adif. La reanudación del proceso dependerá del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que debe dictaminar sobre el recurso. Pese al contratiempo, la compañía de infraestructuras ferroviarias puntualiza que la licitación «está suspendida, pero no anulada, sin que se haya visto afectada la presentación de las ofertas».

Motivos

Las razones que exime la CNC para interrumpir el procedimiento se centran en las cláusulas de Adif, al considerar que provocan «una falta de seguridad jurídica». Argumentan que no hay una proporcionalidad en el apartado de sanciones en casos como que la empresa adjudicataria «realice conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia», un apartado que los reclamantes consideran poco preciso y con unas consecuencias que irían más allá de las que ya establece la Ley de Contratos del Sector Público. Mediante el recurso quieren aclarar aspectos como este, que ya forman parte de otras licitaciones que tiene en marcha Adif, y contra los que quiere luchar esta patronal.

Calma en el puerto

Pese a esta situación, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, indica que este tipo de reclamaciones al tribunal de recursos contractuales «son habituales, y obedecen a una legislación garantista», pero muestra su convencimiento de que no habrá retrasos significativos en la ejecución de los trabajos, que deberían comenzar en los primeros meses del próximo año. «Las resoluciones no suelen alargarse más de uno o dos meses», comenta. «Hubiera sido peor que no se hubiera presentado ninguna empresa», concluyó, lo que hubiera causado mayores retrasos para comenzar desde cero el plazo de la licitación.