Sanitat repara el aire acondicionado del Hospital General de Castelló pero los pacientes siguen con ventiladores

La ola de calor que afecta a todo el país desde hace día está siendo especialmente difícil de afrontar para los pacientes de la quinta planta del Hospital General de Castellón. Y todo por culpa de una inoportuna avería en la máquina de aire condicionado que, tal como público Mediterráneo, ha obligado los familiares de los enfermos a traer ventiladores de su propia casa. Los técnicos de la Conselleria de Sanitat consiguieron ayer reparar la avería, aunque los familiares de los enfermos insisten en que la mejora no se nota y el calor en las habitaciones sigue siendo «insoportable».

Desde el departamento que dirige Miguel Mínguez explican que los técnicos dieron ayer por solucionado el problema, con lo que no se hizo necesario reubicar a los pacientes, tal y como estaba previsto si el arreglo de la avería se demoraba. No obstante, y pese a que Sanitat da por corregida la avería, familiares y pacientes insisten en que la temperatura en las habitaciones es tan alta que los ventiladores siguen siendo necesarios. «Es cierto que no hace el calor del pasado fin de semana, cuando en el interior de las habitaciones se superaban los 35 grados, pero ni de lejos se está bien. Los ventiladores que hemos traído de casa siguen siendo necesarios», denunciaba ayer el familiar de un paciente ingresado en la planta de Neumología del General.

Se da la circunstancia de que las personas que se encuentran ingresadas en el ala afectada por la avería del aire acondicionado presentan problemas respiratorios graves, por lo que familiares y enfermos coinciden en calificar de «inadmisible» que los dormitorios hayan estado durante varios días a más de 35 grados

Los pacientes, según denunciaron a este rotativo varios de los afectados, pasaron noches tropicales «empapados en sudor», intentando aliviar el calor por medio de abanicos, ventiladores o pulverizadores de agua.

«En los pasillos sí hay aire, aunque tampoco sale mucho, pero en las habitaciones la temperatura es absolutamente insoportable», aseveró otra paciente del centro.

Los ingresados contaron que fueron enfermeras del General quienes aconsejaron a las familias llevar al hospital algún aparato de aire que pudiera aliviar su estancia. «Las trabajadoras tienen que cambiarse varias veces de ropa al día porque también están sufriendo el calor todo el día y es inevitable sudar todo el tiempo», explicaron ingresados en el General, que insistieron en que la máquina de climatización lleva «8 o 9 meses sin funcionar»

Numerosas quejas

Aunque Sanitat asegura que ya ha dado solución al problema, las críticas entre los afectados continúan. «Además de sus respectivas dolencias, nuestros seres queridos tienen que estar postrados en una cama con un calor que es inaguantable», lamentan e insisten que «este tipo de cosas no deberían pasar en un hospital público».

En este sentido, las familias de los afectados advierten que tramitarán, de igual modo, sus respectivas quejas ante la administración con el objetivo de dejar patente el malestar y, sobre todo, para que esta situación no vuelva a repetirse en el futuro en el centro hospitalario de Castelló.

Uno de los ventiladores que han llevado los pacientes del General afectados.