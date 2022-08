Preguntado por si existe alguna instrucción para que las corporaciones locales socialistas no apliquen la tasa turística, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló que «los ayuntamientos tienen su capacidad de autonomía y pueden decidir en función de un marco legislativo determinado». No obstante, señaló que «la orientación general del PSOE es que no es el momento de la aplicación de la tasa».

«También lo han expresado así la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas de este ámbito ideológico, pero tienen autonomía y capacidad de decisión siempre», dijo, apelando al respeto a las instituciones, que no pueden estar partidizadas. En ese contexto, reconoció que hay un marco dentro de un acuerdo en el seno de los grupos que sostienen el gobierno del Botànic y que lo respetan, si bien espera que en el proceso parlamentario puedan producirse acercamientos y se escuche a los sectores económicos y sociales de la Comunitat. «No creemos que sea oportuno incrementar los costes a través de una tasa turística», reiteró. Puig hizo estas declaraciones en el acto en el que se anunció el acuerdo con la patronal turística Hosbec para subvencionar con seis euros por persona y pernoctación del Imserso a los hoteles que alarguen la temporada turística.