Colas este miércoles en Castellón para adquirir los abonos gratuitos para viajar en tren. En el primer día en el que podían conseguirse hubo un goteo continuo en la estación de gente que deseaba conseguir los nuevos títulos para viajar en media distancia y cercanías.

Era el caso de Daniel Safont, que quería conseguir el de cercanías, para el que tenía que depositar una fianza de 10 euros y hacer 16 viajes como mínimo. «Estudio en València, voy y vengo todos los días y lo voy a rentabilizar. Me parece una buena propuesta», señalaba. Daniel también deseaba solicitar el de media distancia porque «me apetece viajar. Tengo amigos en Madrid y Barcelona y, como no tengo dinero nunca voy y así me haría un viajecito».

Oriol Casas se sacaba también el de media distancia, porque pretendía viajar de Castelló a Barcelona. «Siempre me desplazo en vehículo, por razones de trabajo y estudios y por 20 euros que te devuelven si hacer 16 viajes en cuatro meses vale la pena».

Ainhoa Martínez se va a desplazar hasta Teruel por motivos de estudios, ya que cursa Administración y Dirección de Empresas y quería adquirir dos, para les Alqueries-Sagunto y Sagunto-Teruel. «Ahora podré bajar muchas más veces, porque solía bajar todas las semanas pero me salía por mucho dinero», apuntaba. Según sus cálculos, las fianzas para los dos abonos le saldrán por 30 euros y tiene que hacer 16 viajes, lo que piensa que sale a cuenta.

Información en la web

Los viajeros pueden encontrar toda la información en la página web, donde se explica el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje gratuito, así como sus condiciones de utilización ha informado la compañía en un comunicado. A juicio de Ainhoa «está bastante claro, había leído ya la información», apuntaba.

La tramitación es relativamente rápida, salvo la espera por tener que aguardar en la oficina de venta en la misma cola donde se expiden los billetes, pero tampoco había grandes aglomeraciones.

Por su parte, Jessica y Aránzazu Durá también querían conseguir un abono para viajar a Barcelona y Madrid, por razones de trabajo y para ver a la familia, pagando 20 euros de fianza, si bien no tenían claro si les valía el de media distancia. «Tengo toda la familia en Madrid y un hermano en Barcelona, así que viajamos todos los meses cinco o seis veces. Tiene buena pinta», señalaban.

Vigente hasta el 31 de diciembre

Los usuarios podrán adquirir los abonos gratis de Cercanías, Rodalies y Media Distancia durante toda la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre. La previsión es que cuando se retomen las clases se intensifiquen las adquisiciones.

Refuerzo de personal

Además, Renfe va a reforzar el personal de atención al cliente en la gran mayoría de las estaciones. La incorporación del personal --851 personas en todo el territorio nacional--- comenzó ayer para tenerlo todo a punto de cara al 1 de septiembre, día de inicio de la utilización de los abonos gratuitos de Renfe. La compañía recomienda registrarse previamente para agilizar la adquisición de los abonos, a través de las aplicaciones móviles o webs de Renfe. Ya se han registrado más de 331.000 usuarios en todo el país.

Máquinas de autoventa

Los no registrados pueden adquirir los títulos en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones de Renfe --ayer no funcionaba el trámite en algunas--, presentando su NIF, NIE o pasaporte, ya que los abonos son personales e intransferibles.

Devolución de la fianza

El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática (una vez finalizado el período de validez) cumpliendo las condiciones del mismo, es decir los 16 desplazamientos en estos 4 meses.

Renfe ha puesto en funcionamiento el teléfono, 91 919 15 67, para informar de estos abonos.