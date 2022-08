Bomberos de Castellón avisan: esperan 60 jubilaciones en 5 años

«Somos pocos y mayores», asegura un portavoz sindical de UGT cuando resume la situación actual de la plantilla de profesionales con la que cuenta el Consorcio de Castellón. Advierte de que «en los próximos 5 años, van a jubilarse al menos 60 compañeros», un tercio del total.

Es un proceso natural al que, como alertan, la administración provincial está llegando tarde. «Si no empiezan ya a convocar oposiciones, nos veremos en un problema muy serio», añadido, tal y como defiende, al que ya tiene el cuerpo en estos momentos.

En Castellón se miran en el espejo del Consorcio de Valencia, donde se ha llegado a un acuerdo que podría suponer la creación de hasta 150 nuevas plazas durante los próximos años.

Como explicó el delegado sindical de UGT en la provincia vecina, Toni Segovia, este ha sido un trabajo arduo que comenzó encargando a la Universitat de València un informe independiente en el que indicaran, a partir de un criterio objetivo, cuántos bomberos consideraban que harían falta en la provincia. Con ese documento, acudieron a la Delegación del Gobierno para justificar una reivindicada revisión de la tasa de reposición --la capacidad de ampliar plantillas por parte de las administraciones públicas--, y hubo acuerdo. De un plan de cinco fases ya se han ejecutado dos en el 2021, lo que ha supuesto que de 469 bomberos han pasado a unos 500. Dicen que la tercera fase está bien encaminada para aplicarse.

Voluntarios vs profesionales

En Castellón hay 4 parques de bomberos profesionales y 5 de voluntarios, frente a los 17 de profesionales y 7 de voluntarios de Valencia y el 100% de profesionales de Alicante

Por si la escasez de plantilla no fuera suficiente, Castellón tiene otro problema al que hacer frente, según UGT, «hay más parques de voluntarios que de profesionales». En Valencia tienen 17 de los segundos por 7 de los primeros. En Alicante ya no hay bomberos voluntarios. Esta provincia tiene 4 parques profesionales frente a los 5 de voluntarios. El sindicato advierte que el coste de su mantenimiento «es elevadísimo», lo que justificaría «con creces su profesionalización». Aunque se hable de voluntarios no significa que no cobren por sus servicios, lo hacen por horas, pero no están de forma permanente en los parques.

Jubilados a los 60

La edad de jubilación de los bomberos es de 60 años. Por sus condiciones laborales y los riesgos que asumen en su trabajo a diario, la Seguridad Social les concede un régimen especial, que se traduce en las nóminas, como explican los sindicatos, en un mayor porcentaje de retención sobre sus sueldos respecto de cualquier otro trabajador.

Como cualquier otro asalariado, para jubilarse con el 100% de sus percepciones deben haber cotizado un mínimo de años. En Castellón, un tercio de la plantilla está a las puertas de retirarse.