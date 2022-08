Los diputados valencianos registran más de 6.000 iniciativas en el Congreso

Se acerca el inicio del nuevo curso parlamentario y el balance del primer período de sesiones de 2022 indica que los 32 representantes valencianos en el Congreso han registrado 6.139 iniciativas parlamentarias, entre preguntas orales, escritas, solicitud de informes y comparecencias.

Según los datos oficiales de la Cámara Baja sobre la actividad de los parlamentarios por Alicante, Castelló y Valencia, de las 6.139 iniciativas presentadas en total, más de 5.000 corresponden a preguntas escritas al Gobierno y que deben ser respondidas en un plazo máximo de 40 días. La mayor parte de las preguntas se presentan de forma conjunta por diputados de la misma formación pero de distintas provincias.

Así, a pesar del gran volumen de cuestiones planteadas por diputados valencianos, la Comunitat Valenciana no es por regla general protagonista en ellas, salvo excepciones. Gran parte de las registradas por Compromís si abordan cuestiones concretas del territorio valenciano. Su contenido dista mucho de las registradas por los diputados de Vox, en las que cuesta encontrar referencia alguna a la Comunitat Valenciana. Por tanto, la firma de un representante local no lleva implícito que la cuestión a tratar afecte de modo alguno a la C. Valenciana.

El partido de ultraderecha es la formación más activa. Sus siete representantes han presentado 4.273 preguntas y han solicitado 91 informes desde enero a julio de este año en el que corresponde el primer periodo de sesiones.

Le siguen los representantes del Partido Popular con un total de 1.445 iniciativas entre las que destacan 1.414 preguntas. El principal partido de la oposición también pidió durante este período de sesiones el contenido de 23 informes. Más distancia hay con los partidos que componen el Gobierno. Desde enero, los diputados valencianos del PSPV han registrado dos preguntas orales y 115 escritas. Unidas Podemos, por su parte, suma un total de 56 iniciativas presentadas de las que cabe destacar la solicitud de 13 informes.

Control del Ejecutivo

Uno de los objetivos de las iniciativas parlamentarias es controlar la labor del gobierno. Por ello, los partidos que conforman el Ejecutivo presentan por norma datos de iniciativas parlamentarias menores al resto, a pesar de que cuentan con un mayor número de representantes y medios. Por ejemplo, durante el primer período de sesiones de 2017, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, la diputada popular Belén Hoyo registró únicamente tres preguntas. Sin embargo, ahora que su partido está en la oposición, la cifra alcanza las 366 en un misma franja temporal.

Caso contrario es el de la diputada socialista Ana Botella, quien entre enero y julio de 2017 presentó 159 cuestiones escritas. En cambio, Botella, que ahora preside la Comisión de Educación y Formación Profesional, ha registrado 15 preguntas desde enero.

Joan Baldoví y Compromís

Ciudadanos, que cuenta únicamente con dos representantes valencianos en la cámara, roza el centenar de iniciativas registradas en los últimos meses. Por su parte, en Compromís, Joan Baldoví, su único diputado, ha presentado dos preguntas orales, 62 escritas y ha solicitado seis informes. Los partidos con menor representación en el Congreso, por norma general tienen una menor actividad. Esto se debe principalmente a la escasez de medios en comparación a los que tienen los grandes grupos.

Vox copa todo el podio

En términos individuales, el podio de parlamentarios más activos está ocupado íntegramente por Vox: Eduardo Luis Ruiz, diputado por Alicante con 1.105 iniciativas parlamentarias registradas; Cristina Alicia Esteban, diputada por Valencia con 926, e Ignacio Gil Lázaro, también por Valencia, con 756.

Al final de la tabla encontramos al socialista y exministro de Transportes José Luis Ábalos, que no ha presentado ninguna iniciativa en lo que va de año. Le acompañan sus compañeras de partido Yolanda Seva y Josefa Andrés, que han registrado respectivamente una pregunta cada una.