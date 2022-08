Buscan soluciones a la falta de cobertura de los seguros taurinos

Lograr un acuerdo antes de final de año al problema de la cobertura de los costes de la atención que no entran en los seguros obligatorios es uno de los objetivos a los que apeló el alcalde José Benlloch, quien señaló que se va a celebrar una reunión específica para abordar esta problemática, con la participación de peñas, Generalitat y ayuntamientos.

En ese sentido, Benlloch planteó la posibilidad de que se revise el propio decreto en lo que respecta a actualizar las cuantías o que la Conselleria de Sanitat asuma los costes de atención que no entren en el seguro. Una medida que vendría a dar respuesta a las dificultades que se están encontrando ayuntamientos y peñas cuando los seguros se niegan a cubrir los festejos, con lo que, en caso de accidente, el propio consistorio o el organizador tienen que asumir los costes que exceden el seguro obligatorio.

Normativa desactualizada

Recordó que el propio decreto establece como obligatorios como mínimo 6.000 euros por muerte, 6.000 euros por incapacidad o invalidez, y 6.000 de asistencia sanitaria. Cuando se produce un accidente dentro del recinto, tras prestarse la asistencia sanitaria la factura se pasa a ayuntamiento, peñas y demás organizadores y el seguro cubre hasta la cantidad acordada, pero la alta siniestralidad y el debate social están generando que las compañías de seguros sean reacias a cubrir el festejo más allá del obligatorio, con el consiguiente perjuicio si algo sucede.

Actuaciones que sí cubren las arcas públicas

Benlloch defendió que las actuaciones de salvamento marítimo (este año ha habido 40 ahogados solo en la Comunitat) o intervenciones de rescate en montaña sí son asumidas por las arcas públicas al igual que otras actividades en espacios públicos no cerrados.

Peñas

Por su parte, el presidente de la federación de peñas Germán Zaragoza ratificó que en la actualidad, hay alguna compañía de seguros que no quiere asegurar el importe ilimitado, en caso de accidente, por lo que se mostró favorable a que las arcas públicas asuma la parte que no cubren las compañías de seguros: «Los bous al carrer son una realidad social que año a año aumenta», adujo.

Ayuntamientos

Por su parte, la concejala de Fiestas de Burriana, Lluisa Monferrer, apuntó «no sé en qué punto puede entrar la Generalitat ahí», si bien reconoció que en los últimos años ha habido dificultades para encontrar seguros aunque se ha ido consiguiendo. En el caso de Almassora, su homóloga, Isladis Falcó, sí que apeló a estudiar otras alternativas porque si no pudiera hacer frente al gasto repercutiría en el ayuntamiento, por lo que habría que valorar ayudas o subvenciones por parte de otros organismos. "Sé que otras poblaciones están teniendo problemas, pero nosotros aún no podemos decir nada porque nosotros lanzamos la propuesta a las compañías la pasada semana y estamos esperando la respuesta", aseveró Falcó. Mientras, desde la federación de fiestas de la Vall confirmaron no haber tenido este problema.