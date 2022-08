El curso escolar comenzará de forma oficial el 12 de septiembre. Aunque los centros comienzan solo en horario de mañanas, en octubre buena parte de los centros pasarán a tener horario matinal y vespertino. Sin embargo, la Conselleria de Educación ha autorizado a 74 centros educativos a tener horario intensivo en la provincia de Castellón el próximo curso, lo que supone que cerca del 40% del total.

La jornada intensiva no implica que hagan menos horas lectivas, sino que organicen los tiempos escolares de una forma diferente. Por ejemplo, de 9.00 a 14.00 horas con un descanso de 30 minutos y comedor opcional de 14.00 a 15.30 horas y actividades gratuitas y voluntarias hasta las 17.00 horas.

De ellos, 16 se incorporan nuevos tras aprobarse el pasado curso en referéndum por las familias y el resto (58) lo mantienen de otros años.

El presidente de la federación de asociación de madres y padres FAMPA Penyagolosa Josep Albiol considera que ha sido precipitado, porque no procedía iniciar este proceso en ese momento por la pandemia. «El tiempo nos ha dado la razón, se generó desconcierto en la comunidad educativa. Faltó debate y hubo falta de información», señala, para añadir que la Conselleria debería haber evaluado los efectos de la implantación de nueva jornada», señala.

La FAMPA organizó unas jornadas para recabar información en las que invitó a diferentes expertos y la conclusión es que «no existe certeza de qué tipo de horario es mejor a nivel pedagógico». Y es que, a su juicio, cada familia vota en función de sus intereses particulares, pero debería estar más tutelado por la Conselleria. Además, debería haber medios para facilitar la conciliación, alega. Un ejemplo, las actividades extraescolares que de tres a cinco de la tarde.

«Lo peor es la doble vía: pública con jornada intensiva y privada con partida, algo que habría que evitar a toda costa», advierte, señalando ejemplos de municipios donde la primera es la tónica, como Benicarló o Burriana.

Además, las familias no se muestran satisfechas con el proceso que se abrió tras las votaciones sobre las jornadas especiales. «Los centros tienen la posibilidad de adaptar sus jornadas en función de determinadas necesidades, por ejemplo, por motivos logísticos, empezar a las 9.30 horas porque vienen niños de otros municipios a la escuela; o no hacer horario vespertino una tarde a la semana para la formación del profesorado. Albiol entiende que esto se debería hacer de forma motivada. Sin embargo, las AMPAS mostraron su preocupación por que «este año después del proceso de votación entre jornada intensiva partida, este proceso se ha ido al extremo, centros terminando a las 16.00 horas, o empezando a las 8.30 horas en Infantil. Hemos preguntado a la Conselleria pero aún no tenemos respuesta», expuso.

Profesores

El profesorado discrepa. En ese sentido, Marc Candela, del STEPV, señala que a pesar de los obstáculos que hubo para votar --ya que el que no fuera a votar equivalía al no a la continua-- «más de la mitad de centros en la Comunitat la adoptó». Por ello, considera que hay un apoyo mayoritario de las familias a la intensiva.

Por su parte, UGT defiende la jornada escolar flexible, apelando a que cada comunidad educativa analizando su realidad y entorno, decida cómo organizar los tiempos escolares, en beneficio siempre del alumnado, sus familias y el profesorado. Así, señala que, aunque las familias son las más reticentes a los cambios, una vez comprobadas las ventajas no vuelven a la jornada oficial, aunque reconoce que en el sur de Alicante está más extendido que en Valencia o Castellón. Bajo su prisma, hay dos objeciones al modelo actual: las mayorías reforzadas que se establecen para su aprobación e implantación, más del 50% del censo de las madres y padres del centro, contando como votos negativos a los que no participan en esta votación. Además, reclaman que la administración garantice sea cual sea la jornada, la prestación de los servicios complementario (transporte y comedor) y que las extracurriculares o sean financiados por las administraciones públicas (local y autonómica) y se presten a todo el alumnado del centro, con independencia de su situación socioeconómica.