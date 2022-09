Una historia surgida en Castellón que no dejaba de ser anécdota que arrancaba una sonrisa al ver un video compartido muchas veces se ha convertido en el enésimo fenómeno viral gracias a las redes sociales, superando fronteras con unas consecuencias imprevisibles. Ya se sabía que el vendedor ambulante que en Burriana ofrecía refrescos con una pegadiza melodía se había convertido en una especie de heat estival tras la intervención de un conocido youtuber, The Kiffness, que puso música a su cantinela promocional. Pues bien, el músico e influencer sudafricano, tras el éxito cosechado en internet por su versión del particular eslogan publicitario, está buscando al protagonista.

Lo ha hecho a través de sus histories de Instragram. «Found him!» («Encontradlo») ha escrito sobre una imagen del vendedor y la pegadiza cancioncilla de fondo. Y sus seguidores no han tardado en moverse. Conscientes de que Mediterráneo se había hecho eco de su divertida singularidad, hay quien ya se ha puesto en contacto con este periódico para difundir el llamamiento de The Kiffness. Aseguran que «normalmente, este productor musical ayuda a los protagonistas con los beneficios que recauda de los vídeos», razón por la que consideran «importante» localizar a un hombre que, de buen seguro, solo pretendía ser muy convincente para sacarse unos euros gracias a los acalorados bañistas de Burriana. Ignoraba que una grabación compartida con un móvil lo haría famoso. Esa extraña y tantas veces efectiva maquinaria de las redes se ha puesto en marcha y, quién sabe, quizás pronto vendedor y músico puedan encontrarse. La gran incógnita es si quien ha motivado esta nuevo fenómeno masivo virtual e internacional es consciente de la magnitud que han alcanzado sus dotes para el canto y su simpatía. Seguramente será cuestión de tiempo o ese tiempo pasará sin que sepa que lo conocen cientos de miles de personas en todo el mundo, y seguirá vendiendo refrescos allá donde haya alguien con sed.