Cambia la hoja del calendario y para miles de castellonenses llega el final de las vacaciones de verano. Adiós a la playa y a la cervecita, hay que cambiar el bañador por el traje de faena. Vuelta al trabajo, al estrés, a los atascos y a la rutina... Una situación que puede generar cierto malestar hasta el punto de caer en el denominado síndrome posvacacional.

Qué es

«Hoy en día sigue existiendo cierta controversia pero, aunque no existe consenso entre la comunidad científica, hay cierto acuerdo a usar este término para referirse al proceso de readaptación que experimentan algunas personas al reincorporarse a la actividad laboral tras el periodo estival», explican Lucía Bonet y Adrián Santalla, residentes de Psicología Clínica del Hospital Provincial. El psicólogo Carlos Hidalgo añade que podría denominarse así a la readaptación a la vida laboral ya que , puede que al ser humano le cueste adaptarse al cambio de rutina, a la variación en el horario y a las obligaciones.

Los síntomas

Podemos sufrir un aumento de la preocupación, astenia, dificultades para conciliar el sueño, o incluso síntomas de carácter ansioso, como palpitaciones o temblores, estado de ánimo deprimido o irritabilidad.

Factores de riesgo

La posibilidad de padecerlos está directamente relacionada con factores ambientales, como las características del empleo, la sobrecarga en el trabajo o la relación entre los empleados y los mandos de poder. Aunque también puede incidir el entorno familiar y las demandas del mismo o las características psicológicas de la persona, que pueden contribuir a percibir la vuelta al trabajo como más amenazante o angustiosa. Así, por ejemplo, Hidalgo señala que alguien que ya tenga ansiedad puede ser más propenso a padecerlo, por la tendencia a la anticipación.

Cuánto tiempo dura

Estos síntomas suelen desaparecer con el tiempo sin requerir atención especializada. «A la mayoría de la gente, le duran solo unos días», según los residentes del Provincial. «Lo normal es que a las dos semanas esté uno de nuevo integrado completamente a cómo estaba antes», apunta Hidalgo, quien señala entre un 25 y un 30% de trabajadores pueden ver afectados. No obstante, como los síntomas suelen desaparecer en días, Bonet y Santalla señalan que hay estudios que hablan de que es un cuadro que puede sufrir del 6% al 60% de trabajadores.

Consejos

No obstante, existen estrategias para prevenir el malestar y facilitar la vuelta al trabajo.

En concreto, «lo mejor es empezar de manera gradual. Por ejemplo, una buena idea podría ser volver un jueves en vez de un lunes y con un ritmo de tareas no muy demandante», señala Hidalgo. Para facilitar una vuelta lo más confortable posible, lo ideal sería tratar de dejar ordenado el espacio de trabajo antes de irnos de vacaciones. Y, a la vuelta, tratar de planificar las tareas a realizar. «Con ello, podemos evitar sentirnos sobrecargados y disponer de una estructura que guíe nuestra labor en estos primeros días de reajuste», añaden Bonet y Santalla. Sería recomendable comenzar por aquellas tareas que nos resulten más agradables y gratificantes y que requieran menor esfuerzo, para ir incrementando su dificultad y nivel de demanda personal conforme avanza el tiempo. Los expertos aconsejan mantener el biorritmo a lo largo del periodo vacacional o en los días previos a la reincorporación, por ejemplo, avanzar la hora de irse a dormir y de levantarse, ya que suelen retrasarse durante el periodo vacacional. Otra idea es mantener el horario estable de las comidas. «Si uno tiene una actitud realista y proactiva, ver la parte positiva, como ser conscientes de la fortuna que supone tener trabajo, de que se va a volver a ver a la gente, estar activo...», añade Hidalgo. También es útil disponer de actividades que todo el año reporten gratificación y sirvan de desconexión, no solo durante el verano. Ya incorporados, sería interesante tener actividades que nos reporten bienestar y nos ayuden a combatir los sentimientos de tristeza o ansiedad. Por ejemplo, practicar ejercicio físico, ya que además de bienestar nos ayudará a conciliar el sueño, o actividades al aire libre. También es un buen momento de establecer nuevos objetivos ya sean de tipo laboral, familiar o personales que nos resulten atractivos y que sirvan para dirigir nuestra atención y conducta. Y por supuesto, mantener nuestro círculo de relaciones sociales y aprovechar periodos de descanso durante la jornada laboral para entablar conversaciones con nuestros compañeros. Por último, aceptar que el malestar forma parte de un proceso normativo y darnos tiempo para adaptarnos a la rutina. No juzgarnos ni angustiarnos si nuestro estado de ánimo está más decaído de lo normal, sino aceptarlo y tratar de cuidarnos más durante estas semanas.

Consultar al especialista

Sin embargo, si los síntomas se prolongan en el tiempo o interfieren de forma significativa en nuestra vida, sería aconsejable consultar a un especialista. "Si pasan más de dos o tres semanas, debería ir a hacer algo de terapia, porque algo está sin resolver", manifiesta Hidalgo.

Testimonios

A la hora de analizar el síndrome posvacacional, hay diversidad de opiniones. Por ejemplo, Jose Vicente Carnicer, mecánico de mantenimiento manifiesta que no teme el final de las vacaciones ya que realiza el trabajo que le gusta, teme mas que la situación del sector cerámico empeore.

Por su parte, Fernando Barreda, azulejero, admite que con las vacaciones puedes dedicar más tiempo a la familia y los amigos, pero no me crea ningún síndrome volver al trabajo porque no lo tomo como una rutina sino en ir mejorando tanto en lo social como en lo laboral", señala. Informa Javier Nomdedéu.

Mientras, Carla Tarin Palacios, reconoce que "sí me afecta bastante y lo paso mal varios días, siento tristeza y apatía. No se si estará referido a que a mi en concreto me encanta el verano y tengo la sensación de que ya se acaba y el hecho de volver a la rutina". Informa Eva Bellido.

¿Y los niños?

En cuanto a los menores, al igual que los adultos, pueden presentar sintomatología de carácter ansioso o depresivo tras finalizar el periodo vacacional y retomar la actividad académica. El cuadro que pueden presentar los menores se asemeja al que pueden padecer los adultos, si bien en la infancia puede manifestarse de forma más conductual en forma de lloros, rabietas o conductas disruptivas", señalan los expertos del Hospital Provincial.

Tal y como se comentaba en el caso de los adultos, rara vez se complican estos cuadros y derivan en patologías más severas, sino que por el contrario el malestar suele ir desapareciendo conforme avanzan los días y se reinstaura la rutina. "Los niños realmente tienen una capacidad superior a los adultos y debería costarle menos adaptarse", indica el psicólogo Carlos Hidalgo, quien indica que si se prolonga en el tiempo o es muy inmovilizante convendría analizar si hay algún problema subyacente, como bullying.

En este sentido, Carlos Hidalgo considera que en el caso de los niños, conviene aún más que los padres vayan introduciendo de forma paulatina la vuelta a los horarios y rutinas habituales. Establecer unos horarios del sueño que se asemejen a los establecidos durante el curso, recuperar los horarios de las comidas así como una alimentación saludable, o el ir introduciendo actividades que resulten gratificantes para el menor y que le ayuden a este proceso de readaptación a las rutinas. Retomar algún deporte o una actividad artística, apuntarse a academias, etc.

Es importante que esta vuelta a la actividad se realice de forma progresiva de forma que el menor no se sienta abrumado por un exceso de actividades tras la vuelta.

Finalmente, el mostrar una actitud próxima al menor y dedicar tiempo para que nos transmita sus preocupaciones resulta de gran utilidad para asegurar que sus necesidades y para evitar un posible malestar tras la vuelta a la rutina.

En ese sentido, el psicólogo Carlos Hidalgo señala que "en el caso de aquellos que van a cambiar de centro es conveniente transmitir al menor positividad, acerca de las cosas buenas con que se va a encontrar, por ejemplo, un colegio más cerca de casa, estrenar clase...", señala.