El alquiler alcanza precios récord en Castellón y asfixia a los estudiantes

Luis y Sandra hace varias semanas que están inmersos en una carrera contrarreloj. En once días comienzan las clases en la Universitat Jaume I (UJI) y, a estas alturas, aún no tienen claro dónde van a vivir. «Los precios están imposibles. No hay oferta y la poca que está disponible sale por un ojo de la cara», se quejan estos dos estudiantes de Vinaròs cuyo presupuesto máximo es de 200 euros al mes más gastos. «La mayoría de habitaciones están por 250 o 300 euros. Una locura», aseguran.

Miles de estudiantes viven estos días idéntica situación a la descrita por Luis y Sandra. Y es que encontrar un piso o una habitación de alquiler en Castelló se ha convertido en una odisea: la oferta es raquítica y la demanda no para de crecer. Y ese desfase, junto a la inflación galopante, es responsable de un incremento de los precios que sigue sin tocar techo. El portal inmobiliario Fotocasa ha analizado el encarecimiento del alquiler en el último año en Castellón y la conclusión es clara: en los últimos 12 meses, los precios han aumentado un 10,8% en la provincia y el metro cuadrado ya se sitúa en 7,25 euros. El alza es superior a la media nacional (7,4%), aunque se queda por debajo del incremento registrado en las otras dos provincias de la Comunitat. Así, en Valencia el alquiler se ha disparado un 15,6%, mientras que en Alicante lo ha hecho un 18,8%. «El precio del alquiler alcanza su nivel máximo histórico, con una tendencia alcista, al llevar nueve meses consecutivos recuperando terreno y presenta las mayores subidas de su recorrido desde que existen registros. Es un momento que marca un hito en la evolución de este mercado», explica la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, que cita la «importante» reducción de la oferta que ya se detecta desde principios de año. Piso por habitación Los últimos informes constatan que alquilar una vivienda en Castellón es más caro que nunca y los anuncios de los principales portales de internet así lo constatan. Dos ejemplos. De las 131 viviendas de alquiler que se publicitan en Idealista, tan solo una veintena están por debajo de los 600 euros. Y con los pisos compartidos ocurre lo mismo: la oferta es de 108 habitaciones y apenas 25 cuestan menos de 250 euros al mes. La horquilla que más se repite es la que oscila entre los 250 y los 350 euros, una cifra que no todos los universitarios tienen la posibilidad de asumir. Agostina Postigo, de la inmobiliaria Locke Real Estate de Castelló, describe que la mayoría de los pisos de alquiler cuestan entre 700 y 800 euros al mes. «En estos momentos hay un pico de demanda, sobre todo por parte de los estudiantes de la UJI y también de profesores que van a trabajar todo el curso en la ciudad», dice. Y eso explica porqué la zona más demandada es la del campus Riu Sec. «Hay pocos pisos y los que hay disponibles son caros», añade. En Aincas, una de las inmobiliarias con la oferta de alquiler más amplia, también constatan el fuerte estirón que han dado los precios de los pisos en el último año. «La subida es generalizada y hay muchos casos donde el alza supera el 10%», asegura su gerente, Fernando Falomir, quien matiza que esa subida se refiere únicamente a viviendas que salen al mercado. «Los propietarios que tienen su piso en alquiler están aplicando incrementos del 2,5%, tal y como dicta la ley», cuenta. Falomir destaca que, pese al alza de los precios, la capital de la Plana sigue siendo una ciudad barata si se compara con otras como València, Málaga o Barcelona. «En València es impensable encontrar un piso de una habitación por menos de 700 euros al mes», describe. Los precios en Castelló están lejos de los registrados en otras ciudades y la oferta es mucho mas raquítica. «Sigue habiendo propietarios que prefieren tener la vivienda cerrada antes que sacarla al mercado porque se siente indefensos ante posibles impagos. Y la realidad es que la legislación no protege al propietario», arguye. Precio máximo para alquilar o comprar pisos protegidos La Conselleria de Vivienda fijará un precio máximo para vender o alquilar los inmuebles de protección pública. Es una de las novedades del nuevo proyecto de Decreto que regulará todas las viviendas protegidas y de patrimonio público de la Generalitat y que se aprobará antes de que acabe el año. El sistema se basará en «estudios técnicos» y los precios serán actualizables, al alza o a la baja, en función de la evolución de los costes de ejecución tomando como referencia los datos del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE). Esta es una de las novedades que trae la nueva norma, que modifica el anterior reglamento de 2013. Otra de ellas es que las viviendas de protección pública (VPP) tendrán una clasificación permanente, es decir, nunca dejarán de serlo aunque se compren y vendan. De esta manera, según explica el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, se garantiza que el parque público no perderá estas casas y que no se utilizarán para especular, sino con una función social. El precio máximo de venta se prevé siempre por debajo de los precios de mercado de vivienda libre y será de 2.200 euros/metro cuadrado de superficie útil en la promoción privada. Para la pública, dependerá de si se trata de una zona tensionada, donde el precio será el mismo, u otra zona no tan tensionada, donde el precio máximo será de 1.850 euros/m2. El tope al alquiler tiene distintos niveles en función de la economía de cada familia, pero en ningún caso supondrá un esfuerzo económico mayor del 25% de los ingresos de la unidad de convivencia. Apuesta por el alquiler Otra de las novedades importantes del reglamento es que la Generalitat podrá reservar hasta el 100 % de las viviendas de promociones privadas para comprarlas en áreas de necesidad de vivienda o en municipios despoblados. Según el secretario autonómico de Vivienda, esta reserva se hará durante la calificación provisional, y Conselleria podría reservarse el porcentaje que estime oportuno. «El reglamento va dirigido a aumentar el parque público de vivienda todo lo que podamos. Creemos que con estas reservas podemos hacer que crezca de forma sostenida y con inmuebles nuevos. Además, se fomenta la diversidad social en estos edificios», explica Aguilar. Por otra parte, asegura que el decreto desincentiva la venta de viviendas a particulares y, en estos casos, las blinda, ya que la calificación de vivienda protegida es permanente y no se podría revender a más precio del estimado por la Generalitat. Diez principios La nueva normativa de vivienda de protección pública se basa en diez principios. En primer lugar, se ha actualizado al nuevo ciclo socioeconómico, se ha refundido en un único reglamento, al tiempo que también se han simplificado los regímenes, dejándolos en promoción pública y promoción privada. La promoción pública tendrá como objeto la actuación sin ánimo de lucro por parte de las administraciones autonómicas y locales, para facilitar el acceso a una vivienda a colectivos con escasos recursos económicos, con destino preferente el arrendamiento. También se plantea la cesión de uso, pero en ningún caso que «la inversión pública acabe con la venta de la vivienda y que salga del parque público», dice Aguilar. Por otro lado, en la promoción privada serán actuaciones con ánimo de lucro o utilización propia. Su destino será el arrendamiento o propiedad pero siempre con el objetivo de fomentar el alquiler.