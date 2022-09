Fernando Roig carga contra la Administración por frenar las alternativas al gas

La Administración ni come ni deja comer. La expresión resume muy bien sentir de Fernando Roig, presidente del Grupo Pamesa, a la hora explicar cómo los gobiernos valenciano, español y europeo están abordando el principal problema al que se enfrenta el azulejo: el inasumible coste tanto de la energía como de las materias primas y que han obligado a compañías como Azuliber, filial de Pamesa y dedicada a la producción de arcilla atomizada, a poner en marcha un ERTE y parar totalmente la actividad. «El precio del gas no se puede soportar. Hay que buscar alternativas y las tenemos. El problema es que los plazos son eternos, agotadores», lamenta.

En una entrevista en el programa radiofónico Herrera en Cope, Roig tildó la situación del sector cerámico como «muy complicada» y recordó que solo en el último año el coste de la arcilla se ha incrementado un 1.047%. «Eso es imposible de soportar. Habría que duplicar el precio del pavimento. Ahora está en 9 ó 10 euros el metro cuadrado y tendríamos que doblarlo, con lo que perderíamos competitividad», advirtió.

El presidente de Pamesa lamentó también la escalada sin fin de los precios del gas y explicó que la cogeneración (una fórmula que permite reaprovechar la energía resultante de los hornos cerámicos para generar electricidad e incorporarla a la red) se encuentra fuera del tope del gas negociado por el Gobierno con la Unión Europea, la llamada excepción ibérica. «Tenemos el gas más caro y no estamos primados pese a que somos un 30% más eficientes que los ciclos combinados», dijo.

Lo peor, aún por llegar

Fernando Roig aventuró que el ERTE de Azuliber puede ser la antesala de lo que está por llegar en el sector cerámico. «Si el precio del gas no baja o no buscamos alternativas, lo peor podría estar por llegar», advirtió. Y es ahí donde dirigió sus dardos hacia la Administración, a quien acusó sin pelos en la lengua de impedir para que el sector desarrolle proyectos para abaratar su coste energético. «Hace ocho años desde Pamesa quisimos poner en marcha una iniciativa para generar calor aprovechando los residuos urbanos. No nos dejaron», lamentó mientras explicó que incluso llegaron a comprar una caldera en Brasil. «Esa inversión se perdió. Era un proyecto privado, sin subvenciones. Si nos hubieran dado el OK hoy consumiríamos la mitad del gas y la Comunitat no tendría ningún problema con las basuras», insistió.

El presidente de Pamesa también hizo hincapié en la lentitud de la Administración. «Alternativas a las arcillas de Ucrania o al gas las hay, pero nos tienen que dejar ponerlas en marcha. No es posible que nosotros llevemos diez años esperando permiso para abrir una mina en la Comunitat o cuatro para ampliar un parque eólico en els Ports», se quejó.

Pese a la compleja situación que atraviesa todo el sector industrial español, Fernando Roig se mostró convencido en que «no podrán con el grupo Pamesa», e instó a la Administración a «tomar decisiones» y hacerlo ya.