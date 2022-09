La alerta de una vecina del Grau de Castelló que informó en Mediterráneo sobre la presencia de un zorro en el entorno urbano, no ha tardado en tener respuesta de quienes se preocupan por el bienestar y la conservación de esta especie concreta. Free Fox, un grupo conservacionista, asegura que en encuentros con zorros, lo mejor es no alimentarlos y dejarlos, no interactuar con ellos. «Son tímidos, tranquilos y huidizos» y en absoluto peligrosos «a no ser que se vean amenazados, como cualquier otro animal salvaje». Añaden otro consejo que consideran igual de importante: «No dar su ubicación», es la mejor manera de protegerlos.

Explicaba la vecina del Grau que el animal busca comida entre los contenedores desde hace semanas. Como explican desde Free Fox, «son animales muy hábiles e inteligentes que siguen una dieta oportunista basada en frutos, raíces bayas, animales pequeños, carroña y restos de basura que encuentran en las zonas perturbadas». Esa es la razón por la que inciden en que «a los animales silvestres sanos que no estén en una situación de peligro o que, debido a un incendio o una nevada se vean privados de alimentos, lo mejor es dejarlos en paz». Dan una opción para las personas que quieran ayudarlos y que se preocupen por si tienen falta de comida. En el caso de avistar uno en un entorno urbano «lo mejor que podemos hacer es dejarle algo lejos, en el monte, fuera de las zonas donde viven los humanos, para que no asocien los lugares habitados con una fuente de alimentos». La máxima, en cualquier caso, es no interactuar con ellos. En cuanto a la posibilidad de un ataque, como apuntó la denunciante, desde Free Fox afirman que «todos los animales si se ven rodeados, atacados y en peligro pueden morder, arañar o escupir algún veneno, pero eso significa que se están defendiendo, no atacando». Incluso señalan que los zorros, en su búsqueda de comida, pueden mostrarse incluso sociables con los humanos. «Desgraciadamente son ellos quienes deben temernos a nosotros y no al revés», remarcan. Cultura medioambiental Desde Free Fox, ante hallazgos como el documentado en el Grau de Castelló, comentan que en la actualidad «existe una escasa cultura medioambiental», en el sentido de que compartimos ecosistema con animales salvajes y el «equilibrio en la convivencia», por tanto, es esencial para hacerla posible. En el caso de encontrarse con zorros enfermos o heridos, actualmente no existe ningún refugio específico en la Comunitat —solo hay una en Extremadura—, por lo que lo más aconsejable es ponerlo en conocimiento de Policía Local o Seprona. Free Fox remarca que el método habitual en ese caso es llevarlos a un refugio y que, al tratarse de una especie cinegética, en algunos de esos lugares «los sacrifican». Las autoridades recomiendan, en cualquier caso, informar y no tratar de actuar por cuenta propia, pues al estar ante animales silvestres expuestos y vulnerables, sí que podrían ser peligrosos. En lo que más inciden en Free Fox es que los zorros son una especie común en este territorio, y el hecho de encontrarse con uno cerca de casa o en un lugar inesperado no quiere decir que no esté en su hábitat y que ello suponga una amenaza, solo se ha acercado demasiado a donde cree que encontrará alimento seguro, concluyen.