Ana Lluch: «Las enfermas de cáncer de mama de Castellón pueden estar tranquilas»

De un modo divulgativo, pedagógico y brillante explica la doctora valenciana Anna Lluch, una de las oncólogas más destacadas de España, todos los avances conseguidos para luchar contra el tumor más común en mujeres, el de mama. Con un mensaje esperanzador, tras una reconocida trayectoria profesional tratando a pacientes a diario, insiste en que se debe seguir avanzando en la investigación, que ha logrado que el 90% de este tipo de cáncer se cure, gracias a tratamientos personalizados y eficaces.

La catedrática emérita de Medicina de la Universitat de València y coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama-INCLIVA se resiste a colgar la bata y sigue al frente de diferentes proyectos aportando sus amplios conocimientos, adquiridos durante una carrera magistral, a una lucha sobre la que todavía hay que seguir batallando. Este jueves respondió a la invitación de la Fundación Le Cadó para presentar la VIII Marcha contra el cáncer de mama Un Paseo por la vida Castellón 2022 en El Corte Inglés.

Actos como esta marcha buscan concienciar, acompañar a las enfermas y apoyar la investigación contra el cáncer.

Actos como este y fundaciones como Le Cadó son modélicas porque dedican todos su esfuerzos a ayudar a enfermas que pasan por momentos difíciles.

¿Qué perspectivas tiene actualmente una mujer que es diagnosticada con esta patología?

Creo que la perspectiva es maravillosa porque pueden confiar en que tenemos tratamientos muy eficaces y las enfermas pueden tener la supervivencia más alta, respecto a Europa y EEUU, que es de un 85 y 90% de casos se puede curar. Todavía tenemos un grupo de enfermas que recaerán al cabo de los años y tendrán una enfermedad general, pero para este grupo también tenemos tratamientos muy eficaces. Además, el 40% de las enfermas ya no necesitan quimioterapia, con lo que se evitan efectos secundarios como la caída del pelo.

Sin duda, el diagnóstico precoz resulta crucial para lograr vencer al cáncer. Usted ha remarcado que la Comunitat tiene el sistema de diagnostico precoz mejor de toda España con mamografías cada dos años a partir de los 45 años. ¿Debería adelantarse la edad?

No, se han hecho muchos estudios al respecto. La Comunitat tiene la edad más joven para este sistema de screening público, las otras empiezan a los 50 años. Esto no quiere decir que la gente más joven no deba explorarse regularmente y conocer sus glándulas mamarias y ante cualquier alteración acudir al médico.

¿Podemos estar las mujeres de Castellón tranquilas de que tenemos a nuestro alcance las mejores técnicas para tratar este tipo de dolencia?

Estamos en una buena tierra con un diagnóstico precoz modélico.

Si hablamos de oncología en la provincia de Castellón lo hacemos del Hospital Provincial. Las obras de su nuevo edificio oncológico están en la recta final y se está trabajando en el futuro Instituto de Investigación Sanitaria, del cual usted misma forma parte a través comité científico externo. ¿Qué función y repercusión tendrá esta entidad?

Este instituto es importantísimo para la investigación y permitirá estimularla en Castellón para tener los medios necesarios cara a realizar nuevos proyectos en el campo de la investigación.

¿Qué valoración hace del Hospital Provincial?

Los castellonenses deben estar muy tranquilas porque tienen un hospital muy bueno. Las enfermas que vienen de Castellón al mío –el Clínico de València- les decimos que vuelvan al suyo porque tiene unos grandes profesionales y medios. Las pacientes pueden estar muy tranquilas de estar en el Hospital Provincial.

Usted es una defensora de la sanidad pública, que se ha visto resentida todavía más si cabe por la pandemia, especialmente en cuanto a la demora. ¿Cómo lo ve?

En oncología no hay listas de espera en ninguno de los hospitales. Los diagnósticos y cirugías no han cesado, hay buenos cirujanos y oncólogos. La medicina pública es el mejor estandarte para tener una buena relación entre médico y paciente y sobre todo por las técnicas diagnósticas.