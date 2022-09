Con todo merecimiento los trabajadores sanitarios fueron los más aplaudidos durante la pandemia de covid. El esfuerzo de médicos, enfermeros y demás personal fue fundamental para frenar el virus. Lejos de amedrentarse ante la profesión elegida, el joven Javier Arego completó sus estudios de Enfermería y con solo 21 años ya se encuentra trabajando en el Hospital Provincial de Castellón. Sin embargo, los méritos del castellonense van más allá de los laborales, pues en el plano deportivo acaba de proclamarse subcampeón del mundo de kayak-polo defendiendo a España. “En Francia al vernos con la ropa de la selección nos pedían hasta fotos y autógrafos, pero aquí la situación es distinta”, admite.

Javier compagina por tanto su profesión de enfermero con su pasión por este deporte náutico que combina el piragüismo con el waterpolo: “Tengo claro que mi prioridad es el trabajo, pero intento sacar todo el tiempo posible para el kayak polo. Lo veo como un hobby porque no se puede vivir de ello, pero con estos resultados esperamos ser más reconocidos”.

Una selección de la 'terreta'

Javier no fue el único castellonense en la selección absoluta que perdió la final por un ajustado 3-2 frente a Alemania, pues compartió equipo con Sergio Corbella, que trabaja además como estibador en el puerto de Castellón, y con Alejandro Valls, que tiene una clínica de fisioterapia en la capital de la Plana. Por si no fuera suficiente representación provincial, en la selección sub-21, el burrianense Pablo García, estudiante de Ingeniería en la UJI, se proclamó campeón del mundo en su categoría.

Cuestionado por el auge de este deporte en Castellón, Javier señala “el trabajo que se está realizando en el Real Club Náutico de Castellón, que se acaba de proclamar subcampeón de España como club. El resto de compañeros en el equipo nos ayudan a aumentar el nivel en los partidos y los entrenamientos”.

Lamenta el joven que el kayak polo a día de hoy no sea olímpico, lo que les bloquea muchas posibilidades, aunque sí pueden “optar a becas y ayudas que no impiden que nos cueste dinero por los gastos en material o viajes”. Javier, que juega de portero, explica que en la selección de kayak polo “solo había ocho convocados porque jugamos cinco en el agua y hay tres en el banquillo”.

Sobre su faceta laboral, el castellonense indica que terminó sus estudios “en julio”, y ya está trabajando en la planta de cirugía del Hospital Provincial: “Algunos compañeros de trabajo se enteraron del subcampeonato por el periódico. Sabían que me tenía que ir unos días a competir, pero hasta que no lo vieron no supieron que estaba en el Mundial”.