Nadie coge el teléfono: la odisea de pedir cita en la Seguridad Social en Castellón

Si está a punto de jubilarse y necesita tramitar la pensión o va a tener un hijo y quiere solicitar la prestación de paternidad tendrá que armarse de grandes dosis de paciencia. Conseguir una cita presencial en cualquiera de las ocho oficinas de las que dispone el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Castellón es casi una misión imposible: nadie contesta al teléfono y pedirla on line no es nada sencillo, sobre todo para aquellos que no están muy acostumbrados a usar el ordenador. Y cuando se consigue, la sorpresa es que solo quedan algunos huecos libres en oficinas como la de Morella, con lo que muchos usuarios se ven obligados a recorrer 100 kilómetros para realizar un trámite que podrían hacer al lado de casa.

Laura vive en Benicàssim y es una de las muchas personas que en las últimas semanas ha tenido que desplazarse a Morella porque no ha habido manera de concertar cita en la oficina de la Seguridad Social de Castelló. «Y no soy la única. El mismo día que estuve en la capital de els Ports había gente de Onda y Burriana», cuenta. Otros usuarios denuncian que, tras llamar sin éxito durante tres meses al teléfono de cita previa, optaron por solicitar la cita por internet. «Somos de Vila-real y aquí hay una oficina del INSS, pero nos mandaron a Morella. Tiene delito que por un simple trámite tengamos que perder toda la mañana», denuncian. De hecho, y según ha podido saber este periódico, el 90% de las personas atendidas en la oficina de Morella son de fuera. A los sindicatos el atasco que sufre la Seguridad Social en Castellón no les sorprende en nada. «Faltan manos. La plantilla cada vez es más reducida y los funcionarios no dan abasto», resume Albert Fernández, secretario general de CCOO de Castellón y gran conocedor de este organismo de la administración, ya que forma parte de la ejecutiva del INSS. La mitad de la plantilla en 12 años El equipo humano de la Administración del Estado en Castellón se ha quedado en los huesos y los datos oficiales así lo demuestran. En enero del 2010, los profesionales que en la provincia trabajan en la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico o la Agencia Tributaria eran 4.137. En estos momentos son 2.035, según el Ministerio de Política Territorial. Y aunque todos los organismos han visto menguada su plantilla, el INSS es uno de los más afectados, con una merma de trabajadores que supera el 30%. «Los funcionarios están quemados. La carga de trabajo que soportan es muy grande y, además, tienen que adaptarse a constantes cambios normativos, lo que les obliga a cerrar y volver a abrir expedientes constantemente y soportar las quejas de los usuarios», dicen desde el sindicato CSIF, conscientes de la odisea que supone conseguir una cita presencial en cualquier oficina de la provincia. «Nos consta que la mejor hora para solicitarla es a las siete de la mañana, pero se agotan enseguida», explican. La plantilla de la Seguridad Social en Castellón es cada vez más raquítica y lo sorprendente es que hay vacantes por cubrir. «La Administración convoca oposiciones pero, como son estatales, las plazas de la provincia son de las menos demandadas. La mayoría de funcionarios de nueva incorporación viene de fuera y, cuando pueden, se marchan, por lo que aquí siempre hay vacantes», describe Fernández, quien añade que hay provincias con mucha menos población que Castellón y que cuentan con el doble personal. La solución al problema del colapso de la Seguridad Social (a finales de año está previsto que entre en funcionamiento en la capital la nueva sede de la plaza Borrull ) pasa por ampliar plantilla y el secretario general de CCOO aboga también por reformular la Administración Pública. «Habría que adaptarla a la realidad actual y, quizás no harían falta tantas pequeñas oficinas donde solo trabaja uno o dos funcionarios y concentrar las sedes», reflexiona. Un ciudadano pasa frente a la oficina del INSS, en la avenida del Mar de Castelló.