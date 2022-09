Rafa Simó: "El puerto de Castellón crecerá de la mano del sector químico y energético"

Rafa Simó (el Grau de Castelló, 1985) hace balance en esta entrevista de sus dos primeros años al frente de la Autoridad Portuaria de Castellón y repasa alguno de los retos pendientes de una infraestructura clave para la economía de la provincia.

Estos días se cumplen dos años de su toma de posesión como presidente de PortCastelló. ¿Qué balance hace? ¿De qué se siente más orgulloso?

El balance debe ser positivo porque hemos conseguido dar continuidad a aquellas estrategias que me encontré en marcha y que son buenas para toda la comunidad portuaria y la sociedad de Castellón en general. De hecho, nos hemos consolidado como el noveno puerto en tráfico de mercancías del sistema portuario español de los 46 que lo conforman, y el segundo en tráfico de graneles sólidos. El primer aspecto que valoro muy positivamente son los avances en materia de conectividad ferroviaria, dando así respuesta a reivindicaciones históricas de nuestra sociedad. Además hemos ampliado la política de respeto medioambiental para convertirnos en el mejor aliado del Grau, y activado acciones para abrir el puerto a la ciudadanía, no solo desde una perspectiva de entretenimiento sino también para que se conozca qué y cómo somos y qué significa tener un puerto como el nuestro en este territorio. Seguramente esa apertura social junto al lanzamiento del proyecto Octopus sea de lo que me siento más orgulloso. Por otro lado, cuando me incorporé a la Autoridad Portuaria de Castellón existía una amenaza de ERE para parte del personal estibador. La situación de la estiba siempre es un termómetro de la situación económica del puerto. Es cierto que vivíamos tiempos convulsos, con la pandemia muy presente y sus consecuencias económicas aún por descubrir. También estábamos afectados por la pérdida de una importante línea de contenedores que no ha tenido un efecto llamada.

«Venimos de años de récords y ahora las cifras no son tan espectaculares. Por eso hablo de freno»

Los datos que presentó esta misma semana reflejan que PortCastelló ha cerrado los ocho primeros meses del año en positivo, aunque advirtió de un frenazo en la recta final de año por la crisis del azulejo. ¿Tan negativo será este último trimestre?

Tiempo por venir, futuro. Y más en este momento lleno de incertidumbres. Cuando hablo de frenazo es porque la tendencia de crecimiento en tráfico de mercancías no refleja los espectaculares aumentos que hemos tenido en el primer semestre del año en comparación con el 2021, que ya fue un año de récords. Crecimientos de hasta un 25% en el caso de los graneles sólidos. No es natural batir récords históricos cada año. Ahora las cifras no son tan espectacularmente buenas por lo que lo considero un freno en nuestras estadísticas. Preferimos ser prudentes dada la coyuntura en la que se encuentra el sector cerámico. Vivimos en un mundo en constante cambio y sería muy atrevido por mi parte aventurarme a decir cómo vamos a acabar el año. Solo puedo asegurar que vamos a acabarlo trabajando duramente como siempre hemos hecho. No comparándonos con otros puertos sino para lograr nuestra mejor versión de PortCastelló y ser eficientes para nuestros clientes.

El puerto depende mucho del sector del azulejo, aunque en los últimos años ha habido intentos por diversificar. ¿Dónde se pueden captar nuevos tráficos?

El proyecto Octopus tiene como objetivo la captación de nuevas industrias que se instalen en nuestro puerto o sus alrededores. Entendemos que es la mejor manera de fidelizar nuevos tráficos, y poner en valor al sector agrolimentario nuestra fortaleza en la carga y descarga de graneles sólidos. También trabajamos comercialmente para atraer nuevas líneas navieras que usen la terminal frigorífica. En ese sentido, Octopus se centra en atraer nuevos inversores porque creemos que quien hace una gran inversión por instalarse en PortCastelló nos asegura años de actividad económica, puestos de trabajo y volumen de tráfico. Además, el primer estudio de mercado que hemos realizado nos dice que los sectores energéticos y químicos son los que más se acoplan a las condiciones de nuestro puerto, pero no cerramos la puerta a otras industrias que apuesten por nuestros muelles, como así ya está pasando. Y a todo ello se suma la oportunidad de captar tráficos que encuentren en PortCastelló su alternativa. No es una tarea fácil pero debemos ofrecer una competitividad que además de atraer, nos permita retener lo que actualmente tenemos. En este mundo portuario tan competitivo, si te quedas parado, te quedas atrás.

«En 2026 nuestros clientes van a poder utilizar el acceso ferroviario sur y la intermodal»

La conexión ferroviaria es clave para el futuro del puerto, aunque los proyectos van más lentos de lo deseado. ¿Cuándo será una realidad el acceso ferroviario sur y la estación intermodal?

Que el Gobierno de España haya apostado por Castellón y su puerto para la asignación de fondos europeos es una doble buena noticia. Por una parte porque nos aporta los recursos económicos necesarios para impulsar definitivamente las obras. Muchos ministros han prometido que el ferrocarril llegaría a nuestro puerto, pero ha sido con José Luis Ábalos y Pedro Sánchez con quien por fin hemos visto licitaciones y veremos obras en los próximos meses. Por otro lado, que estas obras tengan fondos europeos supone que deben estar terminadas para 2026, por lo que tengo total confianza que así va a ser y que en esos plazos nuestros clientes van a poder utilizar el acceso ferroviario y la estación intermodal que nos conecte con el arco Mediterráneo, con el corredor Cantábrico-Mediterráneo y como no, con Europa.

Otro de los proyectos clave es la conexión de las dos dársenas. El puerto ha reformulado el proyecto y ha optado por un puente viario. ¿Qué implicará ese cambio?

En ocasiones no es sencillo reformular planificaciones y tramitaciones que se vienen realizando con buen criterio a lo largo de los años, pero en este caso las circunstancias han cambiado con el impulso de la llegada del ferrocarril por el sur y el aumento de los costes de las materias primas. Así, hemos podido aprovechar la ventana de oportunidad que nos abrió la declaración de desierto de la licitación del puente ferroviario para reformular el proyecto. Con el proyecto del puente viario vamos a mantener la competitividad operativa de conexión con la red ferroviaria para nuestros clientes de la dársena sur, además de ganar en operatividad para otros tipos de tráficos ya que actualmente funcionamos como si tuviéramos dos puertos (uno por dársena) y con el puente viario tendremos un único. Asumimos que el proyecto sufrirá algún retraso, pero supone un mal menor por la operatividad que ganaremos.

Uno de los grandes objetivos que se marcó al tomar posesión como presidente de la Autoridad Portuaria fue lograr que el puerto sea más sostenible. ¿Qué pasos se están dando?

La herencia recibida en este sentido era muy buena. Se habían iniciado los trámites para la firma del convenio pionero con la Generalitat ,y tanto en el personal de la Autoridad Portuaria como en la comunidad portuaria se había conseguido una cultura de preocupación y respeto medioambiental bastante arraigada. Con estos mimbres, hemos continuado invirtiendo en pantallas atrapapolvo, lavaruedas y medidores de calidad ambiental, ofreciendo a nuestros clientes un código de buenas prácticas ambientales que está dando buen resultado y formando medioambientalmente tanto a la policía portuaria como a transportistas y estibadores. Siempre va a existir margen de mejora en este ámbito. En ese sentido, el seguimiento del convenio y el trabajo conjunto con el personal de la Conselleria está dando resultados muy buenos, como demuestra que en el primer semestre de 2022 hemos estado muy por debajo de los límites que marca la ley en cuanto a calidad del aire.

También ha reivindicado al Organismo Público de Puertos del Estado la necesidad de ascender de categoría a PortCastelló. ¿Por qué es tan importante pasar del tercer al segundo grupo?

Es importante por dos motivos. El primero porque este puerto no es el mismo ahora que hace veinte años y las necesidades, nuestras y de nuestros clientes, son diferentes. El subir de grupo supondría para nosotros ganar en recursos humanos, nos permitiría adaptar la casa a la realidad funcional que necesita la comunidad portuaria. El segundo es que supondría el reconocimiento y la puesta en valor del equipo humano de la Autoridad Portuaria de todos estos años.

Usted viene del mundo de la política local. ¿Volverá?

Nunca me he ido. El puesto de presidente de la Autoridad Portuaria es propuesto por el president de la Generalitat y por ello me siento parte del proyecto que lidera Ximo Puig. Un compromiso que se reforzó con mi nombramiento como miembro de la ejecutiva del PSPV-PSOE en noviembre de 2021. Por ello, y por convicción y vocación, mi aportación al servicio público y al proyecto socialista va a estar siempre ahí.