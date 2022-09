El PSPV evita las primarias en Castellón y repite alcaldables en las ciudades grandes

A dos días de que el jueves 15 acabe el plazo para que las agrupaciones que lo deseen presenten la solicitud de realizar elecciones primarias, parece definitivo que el PSPV logrará en esta ocasión evitar la apertura de las urnas internas. En el temprano proceso de designación de los alcaldables cara a los comicios municipales de mayo de 2023, los socialistas han abierto ya la elección de los cabeza de lista en las poblaciones con más de 20.000 habitantes y, como avanzó en julio Mediterráneo, la mayoría de los primeros ediles y líderes repiten sin que exista una oposición en el partido que empuje a realizar una votación.

El calendario ha arrancado ya y tiene su fecha final en el 27 de octubre, el día establecido para la proclamación de los elegidos. Esta distancia se justifica porque el reglamento deja espacio para llevar a cabo un proceso de primarias si fuera necesario, como así será, por ejemplo, en Benidorm.

En un repaso población a población, en la capital será Amparo Marco quien vuelva a defender los colores del PSPV como alcaldable, de modo que aspira a estar al frente del consistorio de la ciudad por segunda legislatura consecutiva.

Por su parte, José Benlloch dará el paso para repetir como alcalde de Vila-real, un cargo que ocupa desde el año 2011, primero en coalición con otras formaciones y después en solitario y con mayoría absoluta. En el caso de Burriana, vuelve a ser la presidenta de la corporación, Maria Josep Safont, quien optará a reeditar su posición al frente del Ayuntamiento de la población, al igual que ocurrirá en Almassora, en este caso, con Merche Galí al frente. También en el capítulo de los municipios con más de 20.000 habitantes y en una situación similar, Tania Baños, con su claro liderazgo, será la cabeza del cartel del PSPV en la Vall d'Uixó también las elecciones locales.

El reto de ganar

En una posición de partida muy distinta se encuentra Silvia Cerdà, quien ha sido elegida para suceder a Ximo Huguet en Onda y será quien liderará la candidatura, con el reto por delante de ganar y tratar de arrebatar la alcaldía a la popular Carmina Ballester.

En la zona norte y aún en el grupo de las ciudades de mayor tamaño de la provincia, los socialistas de Vinaròs han optado ya por validar al primer edil, Guillem Alsina, para encabezar la lista, pese a las dificultades pasadas por la que llegó a romper el acuerdo con sus socios de Gobierno, la franquicia de Podemos en la población.

Un asunto distinto es el cierre de la alcaldable de Benicarló. La alcaldesa, Xaro Miralles, aún no habría decidido si continúa o no al frente. Probablemente, esta situación obligará a solicitar a Ferraz una prórroga en el plazo. En cualquier caso, no se esperan conflictos y, de no ser Miralles, ocuparía el puesto una persona de su equipo, aún por definir.

En cuanto a otros municipios, los de más de 10.000 habitantes, el secretario provincial del PSPV en Castellón y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, optará a la reelección, al igual que María Jiménez en Orpesa, donde ha gobernado la mitad de la legislatura en virtud de un acuerdo con Ciudadanos. En Nules, lo más probable es que Adrián Sorribes sea el número uno local, mientras que en Benicàssim, el partido estaría buscando un relevo para Miguel Alcalde, quien también podría continuar alcaldable.