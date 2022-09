Compromís pregunta de dónde se quitaría el dinero para la mutua taurina

El debate taurino es tan sensible y complejo —por sus implicaciones sociales y económicas según el territorio en el que se plantee— que en las mismas agrupaciones políticas pueden encontrarse relevantes matices para la misma respuesta con una diferencia de pocos kilómetros de distancia. Mientras los portavoces de Compromís en la Diputación de València ayer eran taxativos en el «no» a la hora de plantear la posible creación de una mutua de seguros taurinos con fondos provinciales, el discurso encontró una variante significativa en sus compañeros de Castellón. Fuentes del partido en la Diputación apostaron por el debate y la reflexión en el momento en que tenga que abordarse.

La postura de Compromís en Castellón al respecto está definida. «En el momento en el que ese debate sea real y tengamos que negociarlo, lo haremos y entonces se valorará si es necesario reducir o eliminar otras partidas con esa finalidad», remarcaron desde la agrupación nacionalista. Mientras otros partidos políticos les fuerzan a posicionarse a favor o en contra de los bous al carrer, ellos responden exigiendo que cada cual diga de dónde se recorta para financiar esos seguros taurinos.

Desde un punto de vista institucional, para la presidencia de la Diputación de Castellón, hoy por hoy, no hay debate. Tras consultar sobre la propuesta lanzada estos días a través del periódico Mediterráneo por parte de diferentes portavoces políticos, desde el gabinete de José Martí aseguraron que no hay ninguna propuesta oficial para iniciar una valoración sobre lo que «solo han sido unas declaraciones recogidas en los medios de comunicación», de manera que «de momento», no hay discusión.

«No vamos a entrar en polémicas estériles que aún no se han producido» Tania Baños - Alcaldesa de la Vall d'Uixó

En idénticos términos se pronunciaron ayer en el que posiblemente sea el municipio en el que más bous al carrer se hacen a lo largo del año. En la Vall d’Uixó, en la temporada de la reactivación de los festejos, se van a rondar los 95 cerriles. La alcaldesa, Tania Baños, indicó ayer que «no queremos entrar en polémicas estériles que aún no se han producido». Aseguró que en la Vall «los bous al carrer se están celebrando con absoluta normalidad tanto esta temporada como en los últimos años».

Pero el de la mutua no es el único debate que hay sobre la mesa relacionado con los bous y que pone a Compromís en el centro. Una moción conjunta de PSOE y PP en Onda obligó al partido de Aitana Mas en el municipio a posicionarse, y lo hizo en contra. Aseguraron que no dijeron no a los toros, sino a la moción en concreto.

De Compromís y protaurino

Un alcalde de Compromís en un municipio con dilatada tradición taurina tiene clara dónde está la disyuntiva. Alfred Remolar, munícipe de Betxí, considera que este tipo de manifestaciones públicas están cargadas de intención política.

«Hacer política de este tema es ir en contra de los ´bous'» Alfred Remolar - Alcalde de Betxí

Remolar tiene muy claro su posicionamiento en defensa de los bous al carrer y se muestra partidario de apoyar cualquier iniciativa «que ayude a solucionar la problemática» a la que hace frente la fiesta en la actualidad, pero si en su localidad algún partido de la oposición presenta una moción que «en teoría» defienda los toros —como ha sucedido en Onda— no sabe cuál será su voto, «dependerá del texto. Si es para politizar la fiesta, es posible que no la apoye, porque hacer política de este tema es ir en contra de los bous». En el caso que se aporten soluciones, «entonces estaré a favor».

Defensa «sin fisuras» del PPCS

Con varios debates abiertos en torno a los bous al carrer --debate sobre su prohibición, problemática de los seguros, modificación de la normativa...--, el Partido Popular de Castellón emplaza al PSOE a que tome cartas en el asunto y «zanje la prohibición de estos festejos que alienta su socio en el Gobierno de la Generalitat y en la Diputación de Castellón», denunció la presidenta provincial, Marta Barrachina, quien incidió en que el PP «defiende la tradición, empleo y economía que genera el mundo del toro».

Barrachina remarcó que el apoyo popular a los festejos «no tiene fisuras», porque la agrupación «garantiza la supervivencia de las tradiciones en la provincia, pero también vela y se preocupa y ocupa por el futuro de muchísimas familias cuya economía y medio de vida está ligado a los bous».

«El PSOE debe decidir cuál es su posicionamiento en los 'bous al carrer'» Marta Barrachina - Presidenta del PPCS

En cuanto al resquemor que han despertado las sucesivas declaraciones de portavoces de Compromís al respecto de la pervivencia de la fiesta, Barrachina señaló al PSOE y emplazó a sus responsables a «decidir cuál es su posicionamiento en los bous al carrer». De hecho, exigió incluso que los socialistas «afirmen de forma rotunda que el futuro de los festejos taurinos está garantizado».

Aprovechando la actual tesitura, Marta Barrachina se comprometió a «recuperar la Ley de Señas de Identidad que el PP aprobó el 2 de abril de 2015 y que reconocía de forma singular, entre otras cuestiones, la tradición del bou al carrer».

A su modo de ver, la situación actual se debe a que el sector «necesita hechos y apoyo concreto con medidas por parte de la Generalitat».

En la Vall miran expectantes al 2023