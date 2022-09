PSPV: Benlloch ratifica que optará a repetir en Vila-real y Benicarló está en el aire

Los alcaldes de Vila-real, José Benlloch, y de Benicarló, Xaro Miralles, fueron este jueves los protagonistas del último día del plazo oficial --podría haber prórroga-- para solicitar primarias para la elección de los alcaldables en las poblaciones de más tamaño en el PSPV de la provincia de Castellón, aunque por motivos diferentes.

Benlloch informó en su cuenta de Instagram que ratificaba lo previsto, la firma de petición de repetir como candidato a liderar la alcaldía de la ciudad, en el que sería su cuarto mandato consecutivo. «Es mi fe, el cariño y ánimo de muchísima gente y varias señales en mi vida, me han hecho concluir que mi sitio, mi destino, está todavía aquí», escribió el primer edil, quien detalló que ha optado por reiterar el paso adelante, pese a que en estos momentos, apuntó, «son muchas las ofertas» profesionales de las que dispone.

Por su parte, Xaro Miralles, quien ya había hecho saber su voluntad de no volver a presentarse como candidata a la alcaldía, prevé anunciar públicamente este viernes su decisión, que no descarta que pueda ser una negativa a liderar la lista local del PSPV. En este caso, el sucesor más probable es Ilde Añó, teniente de alcalde en el equipo de Miralles. No obstante, según confirmaron al diario Mediterráneo fuentes socialistas, nada estaba atado al cierre de esta edición, ya que, aunque poco probable, tampoco se descartaba por completo que hubiera más aspirantes y se solicitara una prórroga para poder solicitar primarias, en el caso de que la alcaldesa rechazara la insistente oferta de su partido para que continúe en el puesto.

En cuanto al resto de las poblaciones más significativas, no se esperaban cambios en los últimos minutos del plazo, de manera que la alcaldable en Burriana, vuelve a ser Maria Josep Safont; en Almassora, Merche Galí; y en la Vall d’Uixó, Tania Baños. En una posición distinta está Silvia Cerdà, quien tratará de arrebatar la alcaldía de Onda a la popular Carmina Ballester. Por otra parte, los socialistas de Vinaròs han validado al primer edil, Guillem Alsina.

En cuanto a otros municipios, el secretario provincial del PSPV en Castellón y alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, optará a la reelección, al igual que María Jiménez en Orpesa. En Nules, lo más plausible es que Adrián Sorribes sea el número uno; y en Benicàssim, el partido estaría buscando un relevo para Miguel Alcalde, aunque podría repetir.