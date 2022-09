Las cuotas en las fincas de vecinos se elevarán hasta un 20% "a partir de octubre"

Muchas familias de Castellón verán cómo a partir de octubre se les suma un gasto añadido, al subir muchas de las cuotas de las comunidades de vecinos, precisamente, con el giro del recibo del último trimestre de año, uno de los más caros de la historia, según reconocen los propios profesionales del sector.

La inflación y la crisis energética han disparado los gastos comunes, como ya publicó Mediterráneo, pero será ahora, en pocas semanas, cuando se nota más su repercusión, dado que en muchas fincas se han celebrado o están a punto de organizarse las reuniones de temporada donde votar y autorizar estas inevitables subidas de las cuotas, de un 10% de media, con máximos del 20%. Así lo explicó el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Castellón y Valencia, Joaquín Rambla, quien añadió que si bien hasta ahora la morosidad no ha experimentado un aumento notable, los profesionales sí esperan que los impagos se disparen en la recta final de este 2022 un 5%, con la vida más cara en todos los aspectos. Una nueva ley más estricta contra la morosidad será una herramienta que ya se pudo usar el pasado verano para vetar el acceso a zonas comunes a los deudores. «Está subiendo todo. La luz con la escalada constante de precios, el coste de reparar el ascensor al ser más caras las piezas, la limpieza que eleva el IPC, cualquier arreglo que implique ferretería por el encarecimiento del metal, etc. No llegamos», relató.

El ejemplo 150 EUROS. Una vivienda que paga al trimestre 150 euros de gastos de La comunidad, podría pagar a partir de ahora 165 (un 10% mas) o 180 (20% más). Y si ya abona 170 (la cuota más habitual), podría irse a 187 o 204 €.



Remanentes bajo mínimos

¿Cómo ha sido recibido este nuevo revés a la economía familiar? «Pues se ha propuesto el incremento en todos los casos y ya se ha calculado para no quedarnos cortos y que haya saldo suficiente para afrontar los pagos que vendrán. De 30 reuniones en el 99% el vecindario lo ha entendido. En 22 años de profesión no había conocido un incremento tan alto. Pero no queda otra. Vamos a intentar renegociar precios de contratos, hay comunidades que tienen un colchón pero se va agotando... Ahorrar o bajar gastos es un parche», manifestó el administrador.

Muchas juntas ya han votado este verano y el aumento entrará en vigor ahora en el pago de octubre a diciembre. Otras tendrán lugar este próximo mes y verán la subida en el de enero a marzo.

Asimismo, en las dos últimas décadas los gastos y obligaciones de las comunidades de vecinos han ido a más, de modo que han llevado aparejados unos gastos o la subcontratación de empresas especializadas. «Desde el informe de coordinación de actividades empresariales, la protección de datos, certificado digital o el modelo de declaración de impuestos 347», dijo.