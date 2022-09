Inflación y energía abocan a un otoño con el empleo al ralentí en Castellón

Octubre es el mes con más oportunidades de todo el año para el empleo en la provincia, como así lo prueban los datos del último lustro, con una media de 24.000 contratos firmados. Renovados proyectos del nuevo curso económico, el arranque de la campaña citrícola o los preparativos de la navideña en servicios suelen dinamizar los anuncios de ofertas.

Pero la crisis derivada de la inflación con los precios disparados de materias primas y productos; unida a la energética con el coste del gas por las nubes y en general de la producción, que ha obligado a parar hornos en las fábricas, registra ya su impacto.

La creación de empleo acumulada en este 2022, de enero a agosto, arroja un saldo positivo: con 6.500 contratos más que en el mismo periodo del 2021 (138.265 contratos firmados en ocho meses, frente a 131.753). Por contra, el paro atestó un golpe en agosto (y se situó en 35.993 personas, al contabilizar 842 desempleados más).

Acerca de cómo se presenta este otoño-invierno y de cómo se están moviendo las ofertas en este septiembre, el consultor de selección de recursos humanos de la oficina central del Grupo Noa’s en Castellón, Carlos Salas, explica su visión: «En la actualidad, estamos percibiendo un auge en la demanda de perfiles vinculados con las energías renovables, de manera generalizada, por toda la provincia. Montadores de placas solares, electricistas industriales, comerciales vinculados a ese sector, coordinadores de equipos...».

En la situación opuesta, Salas citó que «el sector industrial está estancado y a fecha de hoy apenas hay ofertas. Las pymes de servicios mantiene la demanda de profesionales, a través de perfiles especializados en la atención al cliente, pero la demanda por parte de los negocios de hostelería, prácticamente, se ha frenado en seco».

En cuanto a la agricultura, Salas añadió que «en la provincia, especialmente, las empresas citrícolas están iniciando la captación de profesionales para la próxima campaña de la naranja, aunque las previsiones son un tanto inciertas por el desajuste climático que estamos experimentando en el territorio».

En la Comunitat, la previsión de aforo citrícola es de tres millones de toneladas, con una caída de la producción, principalmente, de naranja; pero en Castellón se da un ligero incremento de su variedad característica: clemenules.

Otra de las empresas de reclutamiento muy activa compartió las perspectivas para el último trimestre del año. La directora de la delegación de Adecco en Castellón, Pilar Trilles, analizó que las peticiones de empleados «para la industria están bajando» --afectada por el alza del gas, la electricidad y la coyuntura internacional con Argelia o la guerra en Ucrania--.

Y en cuanto a la campaña agrícola, «es incierta y de momento su inicio se está retrasando y no sabemos cuánto personal va a necesitar en esta ocasión. Es pronto».

Se buscan...los oficios de toda la vida

«Castellón lleva ya muchos años como una provincia con una falta de los perfiles de oficios», asegura la delegada de Adecco en Castellón, Pilar Trilles, quien cita que las empresas reclaman pero no encuentran personal para ocupar como carpintero, electricista, mecánicos, electromecánicos, etc. En su opinión, urge un remedio. «Se debería tener muy en cuenta desde los órganos competentes para poder buscar soluciones óptimas y avanzar trabajando alineados con las necesidades que están planteando las empresas y no pueden cubrir», añadió.