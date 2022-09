Ciberseguridad y tiendas on line lideran la demanda del kit digital en Castellón

La modernización digital es clave para ganar nuevos clientes y en Castellón las ayudas económicas impulsadas por el Gobierno con el kit digital de 12.000 euros ya han sido solicitadas por un millar de pymes (de entre 10 y 49 empleados), el 60% de las potenciales beneficiarias de la primera convocatoria iniciada hace medio año (un total de 1.685), cuyo plazo se ha ampliado hasta el 15 de marzo del 2023 --aunque inicialmente acababa este 15 de septiembre--. Así lo indicaron desde Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

¿Qué piden las compañías castellonenses? Les preocupa mejorar la ciberseguridad, proteger sus datos (con copias en la nube ante un fallo de suministro o hackeo) y los de sus clientes, para prevenir estafas en la venta por internet.

Ojo a las vulnerabilidades

Desde Confecomerç Castellón, su secretaria general, Tere Esteve, recordó que aunque no son habituales los ciberataques a este sector «las pymes deben conocer las amenazas y saber cómo pueden controlar y detectar personal, conexiones, dispositivos, o software no autorizados». «Vivimos en un escenario en que las vulnerabilidades son una realidad y las pymes deben ser previsoras y actuar con rapidez ante las incidencias», indicaron. Por ello, la entidad ha incorporado este 2022 a sus tutorías de digitalización, además de venta on line y márketing, la ciberseguridad y la protección de datos.

El testimonio. Empresa eléctrica de Onda: «Renovar la página web ahora es básico» Iván Boix (de Proseleco, en Onda) ha realizado el registro previo para optar al kit digital como pyme de 3 a 9 trabajadores. Su empresa es de electricidad, climatización y proyectos. «Queremos mejorar la web, hacerla de cero, porque tenemos una básica, con énfasis en la venta on line de iluminación, placas solares,.... La idea es tenerla en enero, nos han dado un presupuesto. Vamos a contratar ciberseguridad, importante para proteger datos y pagos; y campaña en redes».



Cien agentes digitalizadores asesoran en la provincia

Renovar una web obsoleta, implantar la tienda virtual y el márketing en redes sociales son opciones del kit digital que ya están tramitando los agentes digitalizadores, empresas de tecnología certificadas, que en Castellón son un centenar. Desde hace una semana y hasta el 2 de septiembre del 2023 las micropymes (de 3 a 9 empleados, que suman 5.774 en la provincia), pueden pedir su bono, en este caso, menor, de 6.000 euros.

El testimonio. Agente digitalizador de Segorbe: "Nos llegan clientes de todos los sectores" Isabel Martínez (de Soma Informática, en Segorbe) es un agente certificado para ofrecer los servicios del kit digital. «Han venido empresas de todos los sectores: de alimentación, textil, construcción, etc. Hemos registrado más demanda del primer tramo de subvenciones dirigido a pymes de 10 a 49 empleados. Sobre todo, a través de las ayudas, la mayoría de clientes ha escogido renovar su web, gestión de redes sociales, ciberseguridad y oficina virtual», apunta Martínez.

Una inversión de 54 millones de euros

Entre las dos fases Castellón suma 7.459 potenciales beneficiarios (que optan a 20 millones y 34 millones de euros, respectivamente, 54 millones en global) y que suponen el 20% del total: 40.624 negocios.

Test para comprobar el nivel de digitalización de tu negocio Entidades como la Cámara de Comercio de Castellón informan sobre la tramitación, al igual que Confecomerç, que además recuerda una herramienta, la web Digicomerç (www.digicomerç.com), «donde cada comerciante puede medir con un test el grado de madurez digital de su establecimiento, sin olvidar la innovación diferenciadora en el punto de venta». El kit digital, basado en la colaboración público-privada, cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros, para repartir ayudas hasta el 2025 y que las pymes puedan desarrollar las siguientes aplicaciones: Sitio web.

Comercio electrónico.

Gestión (de redes sociales, clientes y procesos).

Business intelligence y analítica.

Factura electrónica.

Oficina virtual.

Comunicaciones seguras y ciberseguridad.

Presencia avanzada en internet y marketplace. En la Comunitat, casi el 63% de pymes de 10 a 49 empleados ha solicitado ya el kit digital y se han recibido 4.400 solicitudes del primer tramo.







