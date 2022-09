Un tercio de los propietarios de viviendas en Castellón arrastra deudas

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que radiografían el parque inmobiliario de la provincia de Castellón durante el ejercicio del 2020 reflejan cómo 64.400 núcleos familiares de Castellón residen en una vivienda propia pero todavía con pagos pendientes, con cargas como puede ser la hipoteca. Son aproximadamente un tercio (27,8%) en el caso del territorio castellonense. Si se analiza la provincia de Alicante, son 211.800 viviendas en esta situación todavía de deudas, pese a ser tenedores (el 28%); y en la de Valencia, son 287.700 (27,9%).

La mayoría, libres de deudas

Los dueños de viviendas libres ya de toda deuda son una mayoría en Castellón, contrariamente a lo que pudiera parecer; frente a quienes todavía tienen pagos pendientes o bien han decidido vivir bajo la fórmula del alquiler, con lo cual también tienen que afrontar un gasto extra cada mes.

Quien lo diría pero lo cierto es que el 51% de los hogares castellonenses, un poco más de la mitad, una diferencia por los pelos, habitan en una vivienda propia, ya sea tras una compra, o tras recibirla en herencia o donación, ya totalmente pagada. En concreto, son 119.100 hogares --del total de 231.600-- los que no viven asfixiados por tener que pagar una hipoteca a final de mes, aunque tendrán su casuística económica particular. Otro caso menos frecuente es el de quienes viven en Castellón en pisos que han sido cedidos gratis, o a bajo precio, por otro hogar, la empresa, etc. La cesión se da también en ocasiones a menores de 29 años en situación temporal por parte de parientes.

Arrendamiento como opción

Asimismo, un conjunto de 36.200 castellonenses residen en viviendas bajo la fórmula del alquiler. Suponen aproximadamente el 15,6% del total, siendo Castellón la segunda provincia de la Comunitat con más proporción de ciudadanos en pisos arrendados. En el caso de Valencia, es la número 1 por muy poco, con 168.400 hogares en arrendamiento, el 16,3%; y en último lugar, pero de cerca, Alicante, con 119.700, un 14,5% del total.

Del informe del INE se desprenden otras conclusiones como que los hogares que hay en Castelló capital superan por muy poco a los que se asientan en las localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, la franja donde reside la mayor parte de la población.

Entre 2.000 y 7.000 habitantes

Aunque la gran mayoría de viviendas se asientan en las grandes ciudades, en Castellón, en la franja de entre 2.000 y 7.000 vecinos se localizan 20.700 hogares (8,9%); en Alicante, 19.900 (2,6%);y en Valencia, 74.300 (7,2%). En Castellón se da más la circunstancia de hogares que se encuentran en estos pueblos entre pequeños y medianos;que en Valencia;o en Alicante, donde se registra el porcentaje más bajo del territorio.