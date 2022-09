Castellón diagnostica cada año 400 cánceres raros con escasa supervivencia

Cada año cerca de 400 castellonenses son diagnosticados con un tumor raro con la supervivencia inferior al 30% (páncreas, esófago, hígado, estómago, encéfalo o pulmón, entre otros). La Acción Conjunta sobre Cánceres Raros estima que los tumores poco frecuentes tienen una peor tasa de supervivencia que los cánceres más comunes, lo que podría mejorarse en un 47% de media con una mayor investigación.

Se considera cáncer poco frecuente aquel que afecta a menos de seis personas por cada 100.000 al año. Precisamente el bajo número de casos, junto con la falta de financiación, hace difícil investigar este tipo de tumores, según ha explicado desde la Asociación Española del Cáncer (AECC) de Castellón. En el último año, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación, en España, de los 285.530 nuevos diagnósticos de cáncer, a alrededor de 68.000 personas sufren un tumor poco frecuente, lo que supone entre un 22% y un 24% de los casos totales.

De ahí la importancia de seguir avanzando en el conocimiento de esta enfermedad y en los tratamientos a aplicar. Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se conmemora hoy, la AECC en Castellón promueve la convocatoria de ayudas predoctorales 2023. Esta beca persigue la formación de nuevos investigadores a través de la realización de una tesis doctoral.

Investigación en Castellón

La dotación máxima de la ayuda alcanza los 100.600 euros durante un periodo de cuatro años. El plazo de solicitud concluirá el 20 de octubre. Asimismo, el proyecto de investigación debe realizarse en un centro de investigación en la zona de influencia de la sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Inmunoterapia

El futuro investigador becado cogerá el relevo de la graduada en Química Raquel Gil, quien en los últimos años está desarrollando en la Universitat Jaume I su tesis doctoral que lleva por título Síntesis y Evaluación Biológica de agentes anticáncer multidiana con efecto inmunomodulador, antiangiogénico y antivascular.

El principal objetivo es el desarrollo de un nuevo fármaco con actividad anticáncer que pudiera ser usado en inmunoterapia, un tratamiento muy novedoso que da excelentes resultados, en algunos tipos de cáncer, por su efectividad y bajos efectos secundarios.

A nivel nacional, la AECC pone énfasis este año sobre las desigualdades que existen en la investigación en este campo, debido principalmente, a que no todos los tumores se investigan lo suficiente. En concreto, los tumores poco frecuentes necesitan una investigación al 100% para que la supervivencia aumente.

«De la investigación depende la supervivencia en cáncer porque la experiencia y el tiempo lo han demostrado. Sin embargo, esta realidad no llega a todas las personas por igual, no todas tienen el mismo acceso a los resultados», han señalado desde la entidad.

Testimonio

«No me voy a curar solo puedo ganar días de vida»

Hace tres años empezó a encontrarse mal y decidió regresar a Castelló desde Brasil, donde llevaba varios años viviendo. Al llegar le dieron la peor noticia posible: sufría un cáncer de colón. Aníbal Sandoval lleva desde entonces «ganando días a la vida». Se ha sometido a tres cirugías porque cuando este tumor parecía estar bajo control le diagnosticaron otro de páncreas, considerado un cáncer raro, contra el cual está luchando ahora con gran fortaleza.

Recibe quimioterapia en el Hospital Provincial, porque reconoce que con el tratamiento los médicos están intentando «alargarme la vida, porque sé que no me voy a curar, solo puedo ir sumando días». «Al principio cuando te dicen que tienes cáncer crees que te vas a morir, pero gracias a los avances esta enfermedad ya no es sinónimo de muerte», señala Sandoval.

«Cuando te dicen que el cáncer se te ha reproducido te desmoralizas, pero lo intento llevar de la mejor manera posible», asegura este castellonense de 52 años. «El enfermo debe agarrarse a la realidad, vivir el momento porque mañana será otro día», aconseja Sandoval, quien insiste en que la investigación es la única esperanza para los enfermos oncológicos.

En este duro periplo, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Castellón ha sido su gran apoyo en todos los ámbitos, tanto a nivel emocional, como económico. «Estoy muy agradecido, me han ayudado en todo, en tramitar la pensión no contributiva, en asesorarme y también a nivel económico porque al haberme marchado de España varios años no coticé aquí ese tiempo y no tenía derecho a nada», asegura.