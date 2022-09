El fallecimiento de un ser querido es uno de los peores tragos por los que puede pasar una persona. Ana perdió a su padre el pasado 17 de septiembre en Benicàssim, donde su familia, natural de un pueblo de Teruel, tiene un apartamento y recordará con especial amargura este momento, no solo por la muerte de su progenitor, sino por las circunstancias en las que se desarrolló el velatorio. “Quiero denunciarlo porque no me gustaría que lo viviera otra persona”, lamenta.