El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, hizo referencia a las buenas impresiones de visitantes y negocio que se cosechan en esta edición de Cersaie, pero al mismo tiempo mencionó los problemas a los que se enfrenta un sector fundamental para la provincia. «Lo que le pueda pasar a la cerámica es fundamental para el conjunto de Castellón», expresó, por lo que en este momento instó a «redoblar la presión» de las instituciones con el fin de hallar soluciones a la escalada de los costes energéticos. «Hay empresas que me han transmitido en los últimos meses han vendido más que nunca, pero que han tenido pérdidas», comentó. Martí recalcó que el sector «lanza un claro SOS porque si no se adoptan medidas de calado no podrá continuar mucho tiempo».

Uno de los asuntos que expuso Martí encima de la mesa es el riesgo de deslocalizaciones, ante las dificultades para cuadrar los números y la presión que ejerce la competencia de otros países con menores costes. «Que la producción se marche fuera de la Unión Europea sería dramático». Por parte de la Diputación ya se aprobó una declaración institucional a favor del sector y apeló a que cada institución en su ámbito «tome las decisiones oportunas». Más valentía El dirigente provincial expresó que se deben adoptar medidas valientes, así como «una intervención política para que el mercado energético deje de ser especulativo». Al respecto ha señalado que «si estamos en economía de guerra, no queda más remedio que adoptar medidas extraordinarias que estén acorde con la coyuntura que nos toca vivir». Por otro lado, Martí afirmó que el sector «tiene ganas de que Cevisama vuelva en 2023» y valoró muy positivamente la implicación de la Generalitat Valenciana para que así sea, tal como ha podido constatar con el conseller de Economía. Al hilo de las actuaciones de la administración autonómica, destacó las medidas anunciadas por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de política general, y añadió que las dificultades del clúster cerámico «son una preocupación que tiene encima de la mesa, porque es consciente de la situación». José Martí estuvo acompañado en el recorrido por el diputado provincial de Promoción Cerámica, Ximo Huguet.