Solo el 10% de los comercios adapta sus puertas para ahorrar energía en Castellón

Solo un 10% de comercios de la provincia de Castellón ha instalado las puertas y cerramientos a los que están obligados para cumplir el real decreto del Gobierno central sobre eficiencia energética del pasado mes de agosto, que exigía a los establecimientos a adaptarse antes del 1 de octubre. La patronal autonómica del comercio de la Comunitat Valenciana, Confecomerç, ha pedido una moratoria de al menos tres meses para que los pequeños y medianos comercios cumplan con la obligación de automatizar sus puertas. Unos cierres que también deben acometer los bares.

El presidente de la entidad, Rafael Torres, ha explicado que en este plazo el sector tendría tiempo para conocer cómo queda finalmente el Proyecto de Ley que se está tramitando y los cambios en las obligaciones que previsiblemente se recogerán a través de las enmiendas presentadas. Y es que los establecimientos que todavía no han podido acometer la reforma dispondrán de más tiempo para abordar los proyectos de adecuación, si finalmente se aprueban.

Sin ayudas

Además, según Torres, «podrán aprovechar las ayudas para este tipo de inversiones anunciadas por la Generalitat y que, a día de hoy, no se han convocado ni concretado, ni en cantidades ni en plazos de pago».

En esta misma línea, la Confederación Española de Comercio (CEC) recordó ayer que el Ejecutivo central prometió una línea de ayudas por 100 millones de euros a las comunidades autónomas para que, si así lo desean estas, puedan financiar actuaciones en los locales comerciales a las que obliga el real decreto, como la instalación de accesos automatizados.

El presidente de Confecomerç ha estimado que el coste de estas reformas para el comercio de la Comunitat Valenciana será de en torno a 20 millones de euros. Torres explicó que hay entre 10.000 y 12.000 comercios que necesitan realizar esta adecuación.

«El plazo que el Gobierno ha dado no es razonable, especialmente para aquellos locales comerciales que fueron concebidos para no tener puertas y ahora requieren de un completo replanteamiento del local, más allá de instalar de una simple puerta», afirmó el portavoz de la patronal.

Negocios familiares

Algunos comercios de Castellón han estimado una inversión cercana a los 6.000 euros. De ahí que el presidente de Covaco Castellón y miembro de la junta directiva de Confecomerç, Juan Adsuara, haya advertido de que este desembolso resulta imposible de afrontar para un negocio familiar que ha sufrido el revés de la pandemia y ahora padece el elevado incremento de los costes de la energía. «Las grandes empresas podrán hacerlo, pero las pequeñas no tienen recursos para llevar a cabo una medida que encima no supone apenas un ahorro energético sustancial. Se pide mucho esfuerzo que no parece que compensará tanto», indicó Adsuara, quien insistió en la necesidad de rebajar la factura energética al pequeño comercio.