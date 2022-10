Flexibilizar los criterios por los que se rige la tasa de reposición de las administraciones para ganar personal ante la gestión de los fondos europeos, a fin de que las diputaciones y los ayuntamientos puedan cubrir las bajas que se producen por jubilación y poner solución a la disfunción actual generada por el constante incremento del volumen de trabajo con plantillas insuficientes es la principal reivindicación que el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha trasladado este lunes en la reunión que la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias ha celebrado en el Palacio Provincial de Cáceres.

«No se trata solo de reponer, además es urgente ampliar las plantillas para poder hacer frente en óptimas condiciones a todos los trámites administrativos que requerirá la gestión de los fondos europeos», han incidido los presidentes provinciales.

Sin discriminación al interior

Otra de las preocupaciones que los dirigentes provinciales han trasladado a la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Mercedes Caballero, es evitar que los pequeños municipios queden al margen de los fondos Next Generation EU.

Sostienen que, para que así sea, los gobiernos intermedios como las diputaciones provinciales, deben ser el instrumento que garantice que los recursos europeos de reconstrucción llegan al conjunto de la población, sin que se produzca discriminación alguna hacia los pequeños pueblos de interior.

Martí y el resto de dirigentes provinciales han planteado ante Caballero su preocupación por el hecho de que los fondos europeos estén llegando a los grandes ayuntamientos, pero no a los municipios más pequeños, para los que con poco personal y recursos resulta muy complicado el acceso a las convocatorias que van saliendo tanto de índole nacional como autonómica. En este sentido, los presidentes piden que se dé una mayor difusión a estas convocatorias.

Al respecto, el presidente de la Diputación de Castellón ha sido rotundo al afirmar que «los fondos europeos son una oportunidad única que España no puede dejar pasar, de los que el mundo rural no debe quedar al margen» y que «las diputaciones constituyen el mecanismo más acertado para que los municipios de interior puedan adherirse a los Next Generation EU», ha concluido Martí.