Educación mantiene la normativa que hace «inviable» las extraescolares en Castellón

De momento, las quejas de centenares de padres de alumnos de la provincia de Castellón parecen hacer caído en saco roto, según explicaron desde Fampa Penyagolosa, tras reunirse con el director territorial de la Conselleria de Educación en Castellón, Alfred Remolar, para abordar la problemática en la organización de actividades extraescolares dentro del horario lectivo. Una situación que ha suscitado las protestas de cerca de 40 asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA).

El presidente de Fampa Penyagolosa, Pep Albiol, lamentó que Educación no vaya a suspender el punto de la normativa que ellos reclaman y que si se interrumpió hace cuatro años. «Antes podíamos sin problemas organizar actividades extraescolares de 12.00 a 13.00 horas y tenían mucho público, pero ahora es imposible, en la práctica, poder programarlas, a pesar de las continuas peticiones de las familias», indicó Albiol.

Apartado problemático

El problema radica en el apartado de la normativa que establece que estas extraescolares al estar en horario lectivo no pueden generar desigualdades y todos los alumnos deben tener igualdad de oportunidades para poder acceder a ellas, por lo que al estipular un coste por pequeño que sea se genera discriminación por una cuestión económica. Y es ahí donde está la controversia: ¿Quién sufraga el coste si no son las propias familias? Los centros educativos siempre han defendido que no tienen solvencia para ello.

«Desde Conselleria nos han dicho que están abiertos a analizar la situación, pero que no se va a suspender el punto que nosotros pedimos, además dicen que podrían dotar de más recursos a los colegios, pero nosotros creemos que esto supondría un importante desembolso difícil de afrontar, por lo que tiene una aplicación muy complicada», explicó el portavoz de los padres de alumnos.

Inglés, gimnasia o ajedrez

Por tanto, el problema radica en que Educación rechaza que haya familias que paguen una pequeña cuantía al mes, como sucedía hasta antes de la pandemia, para que sus hijos puedan realizar actividades como clases de inglés, de gimnasia, baile o ajedrez, entre otras, de 12.00a 13.00 horas, porque interpreta que hay padres que por una cuestión económica no pueden permitirse este servicio.

Y es que el hecho de que los escolares que se quedan al comedor estén tanto rato, tres horas sin contar el tiempo de la comida, en el patio sin ninguna actividad no gusta a la mayoría de familias.

En la escuela concertada sí se organizan

«Nosotros compartimos el objetivo del reglamento, pero no entendemos que se pongan trabas para organizar unas actividades a bajo precio», resaltó Albiol, quien lamentó que, en este asunto, la escuela pública sufre una clara discriminación con la concertada, dado que esta sí realizar extraescolares a mediodía porque no está afectada por la normativa en cuestión. Así, por una cuantía que ronda los 30 euros los colegios concertados sí ofrecen a las familias la posibilidad de que sus hijos vayan a clase por las mañanas de 09.00 a 13.00 horas.

La Conselleria asegura velar por la igualdad

«La Conselleria con esta normativa el que presente es velar porque todo el alumnado de la escuela pública, sea cual sea su situación económica, tenga acceso si lo desea. Se ha dejado bien claro que deben ser actividades que no supongan un gasto extra importante para las familias», han señalado desde Educación.

«Se ha hablado sobre las novedades que pueden favorecer la implantación de extraescolares en determinadas escuelas que por el número de alumnado que hace uso del comedor y por la disponibilidad de instalaciones pueden tener más facilidades para ofrecerlas», han indicado desde la Conselleria, al tiempo que han aclarado que el malestar «no era global por el sistema relacionado con las extraescolares».