Psiquiatra del Hospital Provincial de Castellón: "Hay un déficit de profesionales de salud mental"

Mariano Vilar, psiquiatra del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, ratifica que hay un déficit de profesionales de salud mental y que faltan recursos para intervenciones no farmacológicas. También da las pertinentes pautas para mejorar nuestra salud mental, con motivo del día internacional, que se celebra el próximo lunes.

¿Qué porcentaje de población sufre problemas de salud mental?

Se calcula que el 25% de las personas padecen uno o más trastornos mentales o relacionados con el comportamiento a lo largo de su vida. En población adulta, los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, seguidos por los trastornos depresivos y, como síntoma, los trastornos del sueño.

¿Hay un perfil de riesgo?

No se puede hablar de un perfil general, pues cada enfermedad puede tener sus propios factores de riesgo. Aun así, la presencia de antecedentes familiares de enfermedad mental (básicamente, por causa genética) o múltiples factores ambientales como la existencia de traumas infantiles, el consumo de tóxicos legales e ilegales, los problemas de salud física, la soledad, los problemas relacionales, las dificultades económicas y otros muchos más, pueden ir sumándose y dando como resultado un episodio de enfermedad mental.

¿Qué porcentaje de población padece ansiedad?, ¿y depresión?

En una encuesta realizada en Atención Primaria a nivel nacional en diciembre del año 2020 se comprobó que el problema de salud mental más frecuentemente registrado en las historias clínicas de atención primaria es el trastorno de ansiedad que afecta al 6,7% de población con tarjeta sanitaria. Es un problema con frecuencia relativamente estable entre los 35 y 84 años. El trastorno depresivo aparece en el 4,1% de la población y va aumentando con la edad.

¿Qué balance haría de las consultas en salud mental en el Hospital Provincial de Castellón?

El Hospital Provincial se encarga solo de un porcentaje modesto de las visitas ambulatorias de Castelló. Los dispositivos de los que sí es responsable a nivel de los tres departamentos de salud provinciales (Urgencias Psiquiátricas, Hospitalización de Agudos y Media Estancia e Infanto Juvenil, Hospitales de Día y Trastornos de la Conducta Alimentaria) viven un incremento de demanda asistencial todos los años y especialmente desde que legó la pandemia de la covid-19.

¿Qué porcentaje de los pacientes que sufren depresión puede tener ideas suicidas y qué se debería hacer en estos casos concretos?

Ante una persona con ideas de suicidio la actitud básica es siempre escucharla, no minimizar o rechazar sus ideas. La expresión verbal de las ideas de suicidio ayuda en muchos casos a disminuir su intensidad. La orientación hacia un profesional de salud mental, con la urgencia que requiera el caso, debe ser la medida siguiente.

¿Se recetan demasiados antidepresivos y medicamentos para la ansiedad hoy día?

Esa es una pregunta difícil de contestar, lo que sí que se puede afirmar es que faltan recursos para muchas intervenciones no farmacológicas, psicoterapéuticas, sobre todo, pero también de otros tipos, que podrían al ser aplicados a las patologías menos graves disminuir la prescripción de psicofármacos.

¿Qué porcentaje de las personas necesitan medicación para afrontar estos problemas?

La pregunta no es tanto qué porcentaje de las personas necesitan medicación, sino qué porcentaje las recibe en la actualidad. La falta de recursos para implementar de manera suficiente recursos no farmacológicos para el tratamiento de patologías menores hace que muchos pacientes reciban medicación, que en cualquier caso es efectiva, en lugar de otros tratamientos no farmacológicos. Los estudios dicen que las mujeres reciben más prescripciones de psicofármacos y que estas son más frecuentes a partir de los 40 años de edad.

¿Qué consejos podría darnos para tener una salud mental?

Como pasa con la salud física, la aspiración es tener también una salud mental lo mejor posible teniendo en cuenta que los factores ambientales muchas veces escapan a nuestro control y los factores hereditarios escapan totalmente. Yo diría que si se tiene la suerte de nacer sin carga genética para enfermedades mentales, podemos ayudarnos con premisas sencillas como ajustar nuestras aspiraciones a nuestras posibilidades, estar activos a nivel social e intelectual, no abusar de sustancias tóxicas, cuidar de aspectos que tienen que ver con el mantenimiento de la salud física, etc. Si esta pregunta tuviera una respuesta sencilla y fácil de cumplimentar no estaríamos hablando de la salud mental, todo el mundo la tendría.

En cuanto a las patologías de salud mental más graves y que más recursos se dedican, ¿cuáles son?

El concepto de Trastorno Mental Grave hace referencia a enfermedades que causan un deterioro importante en el funcionamiento del individuo y que tiene una larga duración tendiendo a ser crónicas. En este grupo se incluye la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y el trastorno bipolar. A veces se incluyen también en este grupo el Trastorno Obsesivo-Compulsivo Grave, el Trastorno Límite de la Personalidad y el Deterioro Cognitivo Severo. En conjunto podrían representar una incidencia entre el 2 y el 3% de la población. En general comportan más gastos pues implican más hospitalizaciones y necesitan de dispositivos rehabilitadores y asistenciales.

¿Hay un componente genético en los problemas de salud mental o es exclusivamente ambiental?

Desde hace ya muchos años se considera que la aparición y mantenimiento de las enfermedades de salud mental son resultado de la interacción entre el componente hereditario genético y factores ambientales. Los factores ambientales son muchos y ya se han citado anteriormente (traumas infantiles, consumo de tóxicos, problemas de salud física, etcétera).

¿En la actualidad, hay un déficit de especialistas en salud mental?

Sin duda. Las ratios en España de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermería especialista en Salud Mental están lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además de profesionales hay también déficit de dispositivos específicos para problemas concretos (primeros episodios, trastornos de la personalidad, ...) , pero claro, si hay déficit de personal para lo básico no se pueden crear estos dispositivos.