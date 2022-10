Tanto el Consell d’Estudiants de la Universitat Jaume I (UJI) como el Consell de la Joventut de Castellón condenan los insultos machistas proferidos por jóvenes varones en una residencia universitaria madrileña, como putas o ninfómanas, que la Fiscalía está investigando, aunque con sus correspondientes matices. Mientras, para colectivos feministas, es la punta del iceberg.

Así, el presidente del máximo órgano de representación estudiantil de la UJI, Alejandro Sanz, señala que «desde nuestro punto de vista, es una chiquillería impresentable de un grupo de niños de 18 años, a través de la cual ellos mismos se retratan». No obstante, matiza, «pensamos que ningún político autoconsiderado feminista puede colgar el cartel ofendida o de víctima a unas chicas, que si se les escucha, tienen una opinión y unas razones muy alejadas de lo que se nos está intentando contar». En ese sentido, considera que «elevar a asunto de debate público nacional durante varios días algo como esto, es una cortina de humo, con los problemas económicos y sociales que están afectando a toda la sociedad y a los jóvenes en particular».

Educación afectiva

Por su parte , su homólogo del Consell de la Joventut de Castelló, Miguel Marí, considera «inadmisible que se actúe de esta forma» y reivindica lo necesaria que es la educación afectivo sexual digna y a la altura, para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder.

Residencias en Castellón

En Castellón hay tres residencias universitarias, aunque todas ellas son mixtas, a diferencia de la de Madrid. Había una femenina, pero ha cerrado.

Por su parte la UJI cuenta con un protocolo para actuar ante supuestos casos de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género. El próximo día 20 impartirá un curso para difundirlo entre el estudiantado. También cuenta con un plan de igualdad.

La punta del iceberg

Por su parte, desde los colectivos feministas señalan que esto es la punta del iceberg. Así, Ana Moltó, presidenta del Liceu de Dones de Castellón, indica que "la misógina y la violencia contra las mujeres toma muchas formas y la mayoría las hemos normalizado con lo cual no las percibimos". "En ocasiones rechinan, como este caso, y no queda otra que pararnos a reflexionar. En lo que conocemos como el triángulo de la violencia, concepto introducido por Johan Galtung en los años setenta para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según Galtung, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Esta vez hemos visto y oído gritos que son el eco del odio y de la falta de respeto, otras veces vemos golpes, otras feminicidios....", abunda Montó, quien añade que "todo forma parte de la misma estructura social que NO ama a las mujeres".