Testigos del apuñalamiento del Grau: «Iba a matarla, estaba ido»

Testigos del apuñalamiento machista en el Grau, en el que el pasado fin de semana resultó herida en el cuello y la cara una mujer de 40 años y de origen marroquí, han declarado en sede judicial que el agresor machista «estaba ido», «fuera de sí» y que «iba a matar» a la víctima. Y es que, como ya avanzara ayer Mediterráneo, la intervención de los vecinos fue clave para evitar que el terrible suceso tuviera consecuencias todavía peores. Cabe recordar que la mujer se refugió en casa de unos vecinos y estos se interpusieron entre ella y el atacante, llegando un residente de la finca a golpearle en la cabeza con un cajón de madera para reducirlo.

La defensa del arrestado, árabe de 53 años, pedirá una evaluación psicológica del agresor con el fin de conocer su estado mental. Y es que, según ha podido saber este diario, el maltratador, que solo contestó a las preguntas de su abogada durante su comparecencia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castelló, dijo no recordar nada de lo sucedido y declaró que se le «fue la cabeza».

El ataque, en silencio

Durante el ataque con arma blanca, según ha podido saber este periódico, el hombre -ingresado en prisión provisional- no dijo ni una palabra, ni profirió amenazas de muerte hacia su mujer. Los testigos consideran que su intención era «matar» a la herida, que acabó en el servicio de Urgencias del Hospital General, donde recibió asistencia médica y el alta varias horas después.

Tal y como avanzó ayer este rotativo, el varón no tiene antecedentes previos y no había denuncias por violencia machista. El matrimonio tiene cinco hijos, menores de edad, que se quedaron en el domicilio familiar y no presenciaron el apuñalamiento -ocurrido en casa del vecino, en la cuarta planta de un edificio de la calle Canalejas del distrito marítimo-.

El hombre quedó bajo custodia de la Policía Nacional, que lo trasladó a sus dependencias de la calle Río Sella. Tras pasar la noche en los calabozos, fue puesto a disposición judicial el martes.

Agresiones sexuales

Por lo que respecta al delito de agresión sexual por el que también que lo investiga el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castelló, este diario ha podido saber que no se produjo el mismo día del apuñalamiento. La mujer se habría visto obligada a mantener, presuntamente, relaciones sexuales no deseadas con su esposo durante el matrimonio, según fuentes cercanas al caso. El móvil del ataque fue la petición de divorcio por parte de la mujer.

Cinco hijos en común

El matrimonio, de origen marroquí, tiene cinco hijos en común, siendo todos ellos menores de edad. Los pequeños no presenciaron, por suerte, el ataque con arma blanca a su madre, ya que se quedaron dentro del domicilio familiar.

Al comunicar a su esposo la decisión de poner fin a su relación sentimental, el hombre no lo aceptó. En ese momento, la mujer comenzó a temer por su integridad física y llamó a la puerta de sus vecinos de rellano en busca de cobijo por miedo a su marido.