Empresas de Castellón urgen formar a parados para cubrir mil empleos vacantes

No es posible que haya 37.000 parados en Castellón y tengamos hasta mil empleos pendientes de cubrir por no encontrar personal de determinados perfiles». Es un problema cada vez más grave en la provincia, como sostiene Luis Prada, el presidente del club de RRHH, que agrupa a profesionales de Recursos Humanos, al frente de departamentos de empresas de sectores de todo tipo en la provincia, y que ha llegado a contabilizar estos trabajos sin aspirantes. «Es un problema persistente», incide, tras constatarlo en un estudio realizado por la entidad el pasado verano, con una muestra de solamente 31 empresas, que concluye que existen al menos 42 profesiones de difícil cobertura y que hay hasta un millar de vacantes que no se cubren.

Mediterráneo viene exponiendo desde hace meses la falta tanto de camareros como de collidors, transportistas o albañiles, entre otros. La patronal de la construcción APECC llegó a plantear a Labora la posibilidad de empezar a tramitar con Trabajo y Extranjería una solicitud de contingente de trabajadores de fuera de España para sacar adelante las obras. A fin de intentar remediar esta situación de perfiles de difícil cobertura, desde el club de RRHH castellonense han mantenido una reunión con representantes de Labora en la provincia --esta pasada semana-- y han llegado a un acuerdo inicial de intentar buscar una solución a este problema a través de la formación más específica. Una vía para que entre los desempleados se puedan encontrar candidatos a ocupar estas vacantes que los empresarios piden pero para los que no encuentran a nadie debidamente formado. Un 60% de los parados no tiene el Graduado Escolar Si Castellón contaba con 37.120 parados en septiembre, el grueso de estos demandantes de empleo en Castellón, 22.516, el 60%, tiene formación en primera etapa de educación Secundaria (ESO) sin título de Graduado Escolar o equivalente. Y en segundo lugar, con 5.582 castellonenses, se encuentran los que sí tienen el primer bloque de Secundaria y también el título de Graduado o Equivalente. Sin estudios solo hay apenas un centenar, 98. Con doctorado universitario, hay 22 castellonenses apuntados a Labora como parados. Hay 1.974 de FP grado medio; 636 con enseñanzas universitarias; y 644 que además han cursado luego un máster.

Carencias persistentes y necesidad "acuciante" «Hemos expuesto las carencias de profesionales con que nos encontramos, tanto cualificados como sin cualificar. Hemos hablado de posibles medidas y mantendremos una próxima reunión con representantes de Labora, de la Generaliltat, para profundizar en temas de formación y buscar la manera de poner en marcha cursos enfocados a estos perfiles. Ver si es posible por la burocracia. Van a intentarlo», respondió. Asimismo, Prada señaló que desde su colectivo, continúan «volcados en esta problemática, dado que es una necesidad acuciante para la mayor parte de las empresas de Castellón». Ni siquiera peones «Nos encontramos con la gran paradoja de tener miles de parados en la provincia y no encontrar candidatos. Hay algunos de los perfiles que no se pueden cubrir y que hacen referencia a trabajos de peones, para los que no se necesita tanta cualificación», manifestó el portavoz del Club de RRHH de Castellón. Al respecto, ahondó en la contradicción de que se buscan soluciones desde la Administración a la carencia de empleo y por otra parte se encuentran con la problemática de no poder ocupar los puestos que se necesitan. «Si para 31 empresas de la muestra hay 42 posiciones con 1.042 vacantes que no se pueden cubrir, si se multiplica esto por el número de empresas que hay en la provincia, pues imagina», indicó, al tiempo que repasó que entre los puestos que no se consiguen candidaturas idóneas están peones, operarios de línea, electromecánicos, electricistas industriales, personal de cocina, programadores, especialistas en Electrónica, informáticos con o sin teletrabajo, financieros, técnicos de calidad, arquitectos técnicos o ingenierías, desde la industrial a la química. Operarios para asfaltado, comerciales con idiomas o instaladores de pladur tampoco se localizan entre los parados castellonenses inscritos en el SEPE. ¿En qué sectores tienen experiencia los desempleados? El colectivo en paro al cierre de septiembre en Castellón son 37.120, al sumar 1.127 en un mes, tras un buen verano. El grueso ha trabajado en el sector servicios (25.835) e industria (4.444); y le sigue construcción (2.649) y el campo (1.373).