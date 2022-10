Hola companys i companyes! Em presente a les primàries de @Podem_ per encapçalar la candidatura autonòmica per #Castelló. Amb l’equip d’@Hector_Illueca_ per contribuir a ampliar la majoria progressista del Botànic i avançar en drets, llibertats i vides dignes al País Valencià ✊🏾 pic.twitter.com/vv2s1BIDvK