Castellón, listo para el bono joven: Ocio y cultura mueven al año 85 millones de €

La compra de productos de ocio y cultura en Castellón movió 85 millones de euros durante el año 2021, en un gasto per cápita de 143,73 euros, el más bajo de la última década, según el Informe de Distribución Comercial de la Oficina Pateco, del Consejo de las Cámaras de Comercio de la Comunitat. Los hábitos de consumo confirman la misma tendencia para Valencia y Alicante, con 372 y 270 millones de euros de inversión, dado su mayor peso demográfico.

Para reactivar el sector, desde el Ministerio han impulsado una ayuda para gastar directamente 400 euros en cultura (productos y experiencias), destinada a jóvenes que cumplen en este 2022 los 18 años --aunque ya han anunciado una partida para repetirlo en el 2023--. De solicitarlo la totalidad, el impacto económico en Castellón ascendería a 2.407.000 euros, que se sumarían al gasto anual ya habitual en este apartado.

Novedades en el plazo y la tramitación

El plazo para solicitar este bono cultural joven expiraba esta semana, el 15 de octubre, pero el Ministerio ha decidido ampliarlo hasta el 31 de octubre, tras las críticas por la complejidad del procedimiento de solicitud, y da la posibilidad de solicitarlo vía presencial en oficinas de Correos, previo registro en la web. En Castellón, según datos del Gobierno central, son potenciales beneficiarios 6.018 jóvenes --en Valencia, 27.541; en Alicante, 19.510; y en Comunitat, 52.978--.

Cómo gastar el bono Productos físicos (100). De los 400 euros, 100 son para productos físicos, como libros, prensa o discos (el impacto máximo en Castellón para este área son 601.800 euros). Mundo digital (100). Según las bases, otros 100 euros se pueden gastar en producto digital: prensa digital, podcast, videojuegos en línea (otros 601.800 euros). Artes escénicas (200). Los restantes 200 euros se destinarán para artes escénicas: teatro, ópera, cine, danza, museos (la repercusión máxima sería de 1,2 millones de euros).



Doble beneficio: comercio y usuarios

La iniciativa se plantea para tener doble repercusión, en el público y el ofertante: desde programadores de espectáculos al gremio de librerías, tiendas de música, editoriales, etc. El grueso de comercios del sector ya se ha adherido para que los jóvenes puedan comprar en ellos con el bono, una vez se active todo. Así lo corroboró la secretaria general de Confecomerç Castellón, Tere Esteve, quien añadió que «están muy ilusionados. Algunos llevan inscritos ya desde hace tres meses, aunque la información se recibe a cuentagotas, quizás porque es la primera vez que se organiza y va todo un poco lento». Asimismo, Esteve consideró que sí existe en la provincia bastante hábito lector del colectivo de 18 años «de ejemplares en formato físico, y todo tipo de géneros literarios, desde novela hasta los cómics».

¿Cuántos jóvenes lo han pedido ya?

Por ahora, desde el Ministerio, a consultas de Mediterráneo, no disponen de la información de la cifra de castellonenses que han pedido el bono cultural --y tendrán un año para gastarlo-- ni tampoco de la lista de ofertantes, que está pendiente de publicarse y será «viva» y, por tanto, se podrán ir adhiriendo incluso después del 31 de octubre. El presidente del Consell de la Joventut en Castellón, Miguel Marí, valoró en positivo la medida y pidió que «no se quede en algo puntual, sino que se consolide en los próximos años y se amplíe a más franja de edad, si no, no servirá de mucho». Como idea, Marí pidió tener en cuenta que «la oferta interese a los jóvenes e incluya ocio alternativo y no solo el tradicional; y que contemple la perspectiva juvenil, que en ocasiones con prejuicios y erróneamente, se asocia a fiesta y alcohol».

Cómo pedir el bono cultural joven. Paso a paso Quienes cumplen 18 años en este 2022 pueden pedirlo en www.bonoculturajoven.gob.es. Como novedad y para facilitar el proceso, pueden rellenar e imprimir un formulario y entregarlo en cualquier oficina de Correos. Hasta ahora solo se podía con certificado digital o sistema de autentificación Cl@ve durante el proceso. Una vez dados de alta en la web del Bono Cultural Joven y aportados los datos personales, se verificará la información y se pondrá en marcha el trámite administrativo, que puede durar varios días. Luego, el solicitante recibirá un correo de confirmación y es entonces cuando queda activo para un año. El bono de 400 euros funcionará con una tarjeta de prepago que emitirá Correos y podrá ser física --a recoger en cualquier oficina postal-- o virtual, en el móvil. Para suscribirte al periódico ‘Mediterráneo’ con el bono cultural --desde solo 1,2 euros al día-- puedes informarte en ‘suscripciones@mediterraneo.elperiodico.com’ o llamando al teléfono 964349500.

Tendencias en el consumo

En Castellón, el consumo de productos culturales cayó de nuevo el año pasado y supuso el 3,9% del total de compras por habitante, frente al 4,4% del 2020. Si se analiza el peso de la juventud castellonense en el global (no solo de cultura), la franja de 0 a 15 años implica el 15% del gasto total en todo tipo de productos; y la franja de 15 a 44 años, un tercio. En los festivales de música, el Arenal Sound de Burriana cuenta con gran peso de asistentes de 18 años.

Desde el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat subrayan que «la escalada de precios del último año, como consecuencia del encarecimiento de la energía eléctrica, el combustible y los alimentos, ha provocado cambios y los consumidores priorizan la compra de bienes esenciales (alimentación y mantenimiento de la vivienda) y han reducido el de productos aplazables (moda y cuidado personal, muebles, vehículos, productos de ocio y cultura, etc.) y sociales (viajes, deporte, restauración, alojamientos, etc.)».