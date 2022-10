Director de Salud Pública en Castellón: «La alta tasa de vacunación covid se refleja en una menor mortalidad»

La campaña de vacunación contra el coronavirus se ha retomado con la llegada de nuevas vacunas más efectivas contra la variante ómicron, que es la que principalmente está ahora circulando. El director del Centro de Salud Pública de Castellón, Carles Escrig, aborda las claves de este nuevo proceso de inmunización frente al virus.

-¿Cómo va la vacunación de la cuarta dosis en residencias, saben cuándo se podrá dar por administrada en todos los centros?

Las residencias están ya prácticamente con la pauta de la segunda dosis de recuerdo completa. Se trata de una población con una aceptación de la vacuna muy buena, y son espacios que tienen personal sanitario propio, por lo que ha sido un proceso muy rápido. Queda población por vacunar en residencias de brote activo, que se completará cuando se pueda.

Ha empezado la inmunización también del personal sanitario. ¿Qué previsiones tienen en cuanto a la respuesta?

El personal sanitario se vacunará progresivamente, desde el pasado día 5 de octubre, hasta completar la pauta. Probablemente tenga coincidencia con la vacunación de la gripe, aumentando probablemente la participación en el personal sanitario. Actualmente hay población que ha pasado recientemente la enfermedad, hecho que va a retrasar el momento de la vacunación, pues se recomienda posponer la vacunación 5 meses desde la última inoculación o desde la última infección.

El próximo 17 de octubre, empieza la doble vacuna covid-gripe a las personas mayores. ¿Cómo se plantea la campaña?

Cabe recordar que la cohorte de edad por la que vamos a empezar la vacunación es la de mayores de 80 años, en la que existen muchas personas con movilidad reducida que pueden requerir asistencia domiciliaria. Actualmente, hemos visto que la población con un mayor riesgo de sufrir un cuadro grave de la enfermedad es aquella población mayor de 60 años o con problemas de inmunidad que no han completado su pauta vacunal, por lo que debemos poner todas las facilidades que estén en nuestras manos para conseguir que el porcentaje sea el más alto posible.

¿Qué niveles de cobertura de vacunación covid hay ahora en los departamentos de salud de Castellón y la Plana que son los que gestionan ustedes?

Los porcentajes son superiores a otros lugares. Los dos departamentos superan un 90% de primovacunación, y en torno al 60% de la inoculación de la primera dosis de recuerdo o también llamada tercera dosis. Creo que esta alta tasa de participación ha afectado positivamente a los menores datos de mortalidad o de cuadros graves de la enfermedad que hemos tenido en nuestros departamentos, datos corroborados por los índices de exceso de mortalidad por todas las causas del estudio llevado a cabo por el Instituto Carlos III.

¿Qué beneficios comporta la nueva vacuna contra el virus que se entraña ahora administrando como segunda dosis de recuerdo?

El beneficio que comporta la nueva vacuna es el mismo que las anteriores, el principal objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad y la gravedad por covid-19, y esta vacuna contiene las cepas que están circulando actualmente, BA.4 y BA.5.

¿Cree necesario llevar a cabo campañas de captación de los jóvenes?

La población joven se contagia con mucha facilidad, habida cuenta los mayores hábitos de interacción social propios de su edad, pero en contra sufre, en general, cuadros leves de la enfermedad. En refuerzo de esto, las nuevas estirpes de la cepa ómicron son más contagiosas que las anteriores, pero no producen cuadros más graves de la enfermedad, y las vacunas actuales tienen un efecto limitado en evitar el contagio, aunque está claramente demostrado que sí son fuertemente efectivas en evitar cuadros graves de la enfermedad en aquellas personas con la pauta vacunal completa. El mayor problema del contagio de aquellas personas más jóvenes, es que pueden ser la puerta de entrada del virus en los domicilios con personas vulnerables. Así, dentro de la estrategia actual de proteger a las personas vulnerables, también juegan un cierto papel y no los debemos dejar de lado. Además, no debemos olvidar que existen algunos cuadros graves de la enfermedad en personas jóvenes, que son muy poco frecuentes, pero ahí están.

La vacunación en los puntos estables continua, ¿a quién va dirigida?

Hemos sido pioneros en los puntos de vacunación sin cita previa, y somos partidarios de mantener esta vacunación con la frecuencia que la población demande. Hemos visto que la población que asiste a estos puntos es muy variada. Tenemos primeras y segundas dosis de personas que todavía no se habían decidido, han cumplido recientemente la edad necesaria para poder vacunarse, o necesitan completar la pauta. También acuden personas que no se han podido vacunar por haber pasado la enfermedad recientemente en el momento de la captación, y una gran multitud de situaciones particulares. Los puntos de vacunación sin cita han ayudado en campañas específicas para aumentar los porcentajes de vacunación. Podemos concluir que estos puntos van dirigidos a todas aquellas personas que quieran vacunarse, con la excepción de la cuarta dosis.