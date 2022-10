Puig ordena retrasar las listas a Corts

Gestión y gestión. Neveras y neveras. Y pocas urnas. No con estas palabras, pero parecidas. Este es el mensaje que ha trasladado el president de la Generalitat, Ximo Puig, a la dirección de su partido cuando se acercan elecciones y surgen (siempre) murmullos, quinielas y comentarios sobre quién estará y dejará de estar en la lista del PSPV. La consigna del secretario general es clara y rotunda: apurar al máximo el calendario de designación de la candidatura autonómica para no enredarse en cuestiones internas.

La primera razón es evidente. El momento es complicado socialmente ante el alza de precios, la subida de tipos de interés y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y Puig quiere trasladar que el Ejecutivo y el grupo parlamentario (al menos, el suyo) están en la gestión, en el trabajo para mejorar la situación. «Es el momento de pensar en las neveras y no en las urnas», es una frase que ha repetido públicamente en diversas ocasiones desde la vuelta del verano.

Ligado a este motivo, existe otro: el jefe del Consell y de los socialistas valencianos no quiere elementos que despisten a los suyos (y a la ciudadanía), como los debates internos (y entre familias) sobre la composición de la lista a las Corts. Y no quiere favorecer la desmotivación entre los actuales diputados del PSPV si empiezan a aparecer como posibles desplazados de cara a la próxima legislatura. Cuenta con 27 escaños en la actualidad y las últimas encuestas (tanto una propia como la publicada el Nou d’Octubre por este diario) pronostican un crecimiento (entre 31 y 32 asientos en las Corts, según el sondeo de Gesop para Levante-EMV, Información y Mediterráneo).

Existe además un factor de orden para intentar retrasar al máximo el proceso de formación de listas autonómicas: Puig prefiere no solapar debates. El partido está inmerso ahora en la designación de las candidaturas municipales.

En la práctica, la posición del líder del PSPV se traduce en que no deberían saltar los debates sobre la lista a Corts hasta 2023, prácticamente, ya que el calendario marca como límite para candidaturas definitivas el 28 de enero.

¿Dónde se presentará?

La actitud supone también mantener en el aire por qué circunscripción se presentará el propio president. En 2015 y 2019 lo hizo por la de Castellón, pero como publicó este diario en agosto Puig medita en esta ocasión hacerlo por Valencia, al considerar su equipo que es más efectivo y claro ante el electorado. «Ni está decidido ni está ahora en ello», señalan colaboradores del jefe del Consell. De la decisión penden otras en cascada, como quién estaría de cabeza en el territorio donde no lidere el president. Por Alicante parece bastante definido y, por lógica, debería encabezar la consellera de Innovación, Josefina Bueno. Por Castellón, si Puig no va en ella, la apuesta podría ser el actual presidente del puerto, Rafa Simó. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, podría tener alguna opción.

La postura de Puig se puede interpretar asimismo como un acicate más a la intención de convocar elecciones el 28 de mayo, junto a las municipales. Si el responsable del Consell no está en preparativos electorales (si es posible en un contexto tan polarizado), chocaría un adelanto ahora, aunque la serpiente ha vuelto a circular en corrillos.

De momento, el partido tiene este fin de semana las primarias en media docena de ciudades. El gran foco (y el gran problema) está en Alicante, donde la síndica en Corts y exconsellera (la favorita de la dirección) Ana Barceló se disputa la candidatura a la alcaldía con María José Adsuar. La trayectoria reciente del partido invita a pocas confianzas. Benidorm, Llíria, Quart de Poblet, Mutxamel y Almoradí son otras urbes donde habrá primarias.