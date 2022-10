El Consell atribuye el alza de casos de violencia de género en Castellón a que hay más recursos

El Consell ve positivo el aumento de denuncias por violencia de género en Castellón y lo achaca a que hay más recursos para las víctimas. Hay que recordar que la provincia ha registrado en el segundo trimestre del 2022 un total de 1.237 denuncias, casi el triple (190%) que en el mismo periodo del 2021, en que fueron 426.

Más juzgados

Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat dicen no tener constancia de que se haya producido un cambio en la forma de computar las denuncias que pueda haber provocado estas inéditas cifras. Sin embargo, recuerdan que a principios de año se aprobó la propuesta de la Generalitat para la agrupación y especialización de juzgados de violencia sobre la mujer que contempla para 2023 la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Castellón así como, ya en 2024, la creación de un juzgado exclusivo en Vinaròs. La Comisión Mixta integrada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y la Conselleria de Justicia hizo esta propuesta de ampliación y reorganización de la planta judicial, que requiere de la aprobación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia, para dar una respuesta más ágil y especializada y una mejora en la atención a las víctimas.

Oficina de denuncias

Desde la Conselleria de Igualdad valoraron que «la tendencia del crecimiento de denuncias evoluciona conforme se ponen más recursos al sistema porque afloran más casos. Por ejemplo, a nivel comarcal cuando se abre una oficina de denuncias y asistencia a las víctimas. Por ello, la lectura que hacen es que a más recursos más confianza en el sistema de protección y a más denuncias, más mujeres protegidas.

Por su parte, desde la Conselleria de Justicia, dirigida por Gabriela Bravo, calificaron de «buena noticia que aumenten las denuncias. Sabemos que la media que tarda una mujer en denunciar en la Comunitat es de siete años, porque es un proceso muy dura para ellas». Así, por ejemplo, recuerda que desde su departamento en junio se puso en marcha una oficina de denuncias y asistencia en Castelló por la que han pasado ya 131 féminas, de las que 66 denunciaron. Un espacio seguro atendido por un equipo multidisciplinar, desde psicólogas a trabajadoras sociales y policía especializada que las acompaña desde el primer momento.

La oficina está situada en la Ciudad de la Justicia de Castellón y abre de nueve de la mañana a nueve de la noche. También se puede contactar con el centro a través del teléfono 900 50 55 50. Es un proyecto único y pionero en España cuyo objetivo es atender a las víctimas de violencia de género y acompañarlas durante todo el proceso. La consellera señaló que “la protección de las víctimas de violencia de género siempre ha sido una prioridad. Queremos que las mujeres sepan que no están solas, que les vamos a proteger y a ayudar y que tenemos un espacio seguro para ellas y sus familias, con atención integral y acompañamiento durante todo el proceso judicial”.

Educación, concienciación y sanción

Ana Moltó, presidenta del Liceu de Dones, apunta que «nunca se influye a las mujeres para que denuncien. Una violación, una agresión, es una barbaridad; se denuncian muy pocas y se tarda en denunciar». A su juicio, lo que hay que hacer es educar, tomar conciencia y aplicar las sanciones que correspondan, que se están aplicando, y no pasar ni un síntoma, porque hay muchas mujeres todavía que no distinguen cuándo hay una relación tóxica y qué puede pasar. Apela a no acordarse de esta lacra solo en días puntuales como el 25-N o cuando hay una noticia.

Hablan las familias de las víctimas

Lucía Agredano, madre de Rocío López, la joven asesinada en 2008 a manos de su novio, considera la violencia de género un problema de primer orden que cada vez afecta a más mujeres jóvenes y sobre todo teniendo hijos a su cargo. Achaca el alza de las denuncias a que las agresiones permanecieron ocultas en pandemia. «Es debido a que cada vez más mujeres alzan la voz cuando sufren esta lacra», señala.

Agredano considera que se debería dar facilidad a las mujeres cuando vayan a denunciar, cuando realmente son víctimas de violencia, aunque razonó que, como se han dado casos de denuncias falsas, desde el juzgado también tienen que asegurarse.

La familia de Rocío volverá a estar presente en los actos del día mundial 25 de noviembre, con el XII concurso de redacción Rocío siempre en el corazón, de la mano de Diputación , además de dar charlas para sensibilizar a los jóvenes. «Es lo que esperamos desde el asesinato de nuestra hija; pero cada vez hay más jóvenes que sufren violencia», añade Lucila Agredano.