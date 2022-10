La factura de la luz se duplica en los institutos de Castellón

El recibo de la luz de los institutos de Castellón se ha duplicado por la subida de precios, según subrayan desde los centros, que están tomando medidas de eficiencia. No solo la luz, también las materias primas para los talleres han aumentado de precio.

«Hemos sufrido un incremento en el coste energético este año. La factura de gas ha triplicado su importe y la de la luz se ha doblado», valoran desde el IES l’Alcalatén de l’Alcora. Informa Nomdedéu.

En la misma línea, desde el IES Ramón Cid de Benicarló indican que «en los meses que llevamos de 2022, respecto de los del 2021, por término medio se ha multiplicado la factura por dos, siendo el mes de marzo de 2022 el que marcó un incremento mayor, ya que multiplicó en 2,73 veces la del mismo periodo del 2021. En julio y agosto de 2022, el incremento ha sido algo inferior, pero sigue desorbitado, ya que se ha multiplicado por 1,49 y 1,42, respectivamente».

El director del IES Politècnic de Castelló, Jorge Bellés, señala, por ejemplo, que en junio pasaron de pagar 4.000 euros a 6.000, y en mayo de 5.000 a 6.000, comparando datos del 2021 a 2022. En enero-febrero, variaba de los 6.000 del 2021 a 10.000 del 2022. «Estamos pagando un 40% más respecto al año anterior, siendo benévolos, una media del 20 al 50% más en función del mes», añade.

Por su parte, desde el IES de Almenara revelan que antes de esta crisis, el promedio del gasto en luz era de 800 euros al mes y ahora es de 1.400. En cuanto a la calefacción (gasoil) «durante 2018 pagábamos 9.000 euros al año (dos recargas); en el 2020 y 2021 no se encendió porque había que tener las ventanas abiertas por el covid y este año todavía no la hemos notado, pero el aumento será considerable», vaticinan. Informa M. Sánchez.

Calefacción

Hay preocupación, porque, como explica Bellés, «las comercializadoras no garantizan un precio fijo y hay mucha incertidumbre, por agentes externos, como la guerra de Ucrania». Bellés apela a que «la clave es la optimización». «Nuestra calefacción es con gas y el precio no sabemos cómo irá. No vamos a cortarla, pero sí a intentar ponerla unas primeras horas del día para gastar lo menos posible. Si no, las facturas pueden ser astronómicas». Este centro abre de 8.30 a 22.00 horas.

Los IES grandes, como Politécnico, Matilde Salvador o Ribalta, con más de un millar de alumnos y que abren mañana y tarde, tienen facturas bastante importantes y la tendencia es que se van a incrementar. «Lo hemos trasladado a Conselleria y nos han transmitido la tranquilidad de que el gasto se cubrirá para que los alumnos no pasen frío», expone el director del Politècnic.

En esa línea, desde el Botànic Cavanilles de la Vall D'Uixó confirman que «es complicado porque hay IES como el nuestro donde el gasto energético es tan elevado, ya que tenemos abierto de 8 horas a 22.45 horas, y con los ingresos ordinarios de Conselleria seguramente no podremos atenderse todas las necesidades del centro».

Medidas de ahorro

«Tenemos un temporizador que controla las horas que está abierta la caldera de gas para la calefacción. La conectamos antes de que empiecen las clases para que las aulas estén a una temperatura adecuada, la paramos a la hora del patio (10.45) y ya no se vuelve a conectar. El año pasado, teníamos el inconveniente de la ventilación de las aulas, con lo que la temperatura se perdía muy pronto. Este curso, sin la norma covid de la ventilación (se tiene que airear mucho menos que el pasado), estudiaremos si se puede reducir algo más el tiempo de uso de la calefacción», dicen desde l’Alcalatén.

Ya están adoptando medidas de eficiencia. «Si no, hubiéramos pagado más», confiesa Bellés. Así, el Politècnic ha pasado la iluminación de fluorescente a led incluso en los talleres. Además, ha puesto en marcha un programa de automatización de la iluminación e instalado más sensores de presencia para que cuando no haga falta no estén encendidas las luces. En ello ha colaborado alumnado de Electricidad y Electrónica.

Energía solar

Asimismo, los 17 institutos dentro del programa Zero de la Conselleria instalarán placas de energía solar fotovoltaica para autoconsumo del centro e incluso podrían ceder kilowatios a la red para consumo del entorno, que está en proceso. Tanto el IES Politècnico como el IES L’Alcalatén participan en este programa.

Mientras, el IES de Almenara ha apagado la mitad de las luces fluorescentes en todas las aulas y despachos y ahora estudia hacer recortes en cuanto al tiempo de permanencia de los radiadores, además de rebajar su potencia.

¿Y los colegios?

El pago de los gastos energéticos de los colegios compete a los ayuntamientos. En Castelló en un centro tipo como el Gaetà Huguet el coste de la calefacción se ha triplicado en el 2022 al subir el gas, pasando de 464,5 € en 2021 a 1.780 € este año con consumos similares. Y la luz se ha incrementado en un 8,3% de 1.356 a 1.478 €.

En Almassora, el incremento no les ha afectado este año porque tienen el mismo precio de la energía que en 2021, pero sí temen tener en 2023 un aumento importante porque los nuevos contratos a los que se van a adherir a través de la central de compras de Diputación y de la Federación Española de Municipios van a reflejar precios de mercado. En Burriana también cuentan con tarifa fija por contratos firmados antes de la subida, con lo que se han beneficiado de la bajada de impuestos del Gobierno, y este 2022 pagan menos, entre un 10 y un 15% dependiendo del mes. El contrato del gas se ha prorrogado hasta el 5 de septiembre del 2023 y la electricidad hasta el 21 de enero. En Alcalà se ha reducido el gasto debido al plan de eficiencia energética de Diputación.