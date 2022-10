Panaderos de Castellón: en la encrucijada, pero fieles al calendario más dulce

De espelta, de trigo, de maíz germinado, con semillas, integral, de centeno,... La variedad de panes en Castellón hoy en día es infinita y la apuesta por una alimentación saludable ha puesto en valor el producto artesano de los hornos. Este domingo 16 de octubre se conmemora el Día Mundial del Pan, un producto del que cada español consume una media de 30 kilos al año. En Castellón el Gremio organizó ayer una degustación de rebanadas con aceite en el Primer Molí, un símbolo más de los estrechos lazos con la sociedad castellonense, con sus tradiciones y fiestas, no en vano, están presentes en cada mes del calendario con un recetario de repostería que se va transmitiendo de generación en generación.

Siguen fieles a su vocación de servicio pero la coyuntura actual no ayuda a su supervivencia. El presidente del Gremio de Panaderos de Castelló ciutat, César Solsona; y el del provincial, Juan Rodolfo Adsuara, repasan la historia de este preciado alimento y su futuro.

Al integral, 100% natural, se le da ahora más valor que hace 40 años

«La gente de Castellón aprecia nuestro pan, aunque muchos ven más cómodo comprar en el súper. Hay quien piensa que todo es igual, pero no es así. Por suerte, muchos aprecian el buen pan. Llevo 40 años y cuando empecé se vendía el de manteca, el rústico y hogazas...El integral entonces se compraba muy poquito y ahora se le da mucho valor, aparte de que es 100% natural porque lleva toda la cáscara de la corteza del trigo. Y se vende bastante el de espelta, semillas, centeno y centeno integral, bien reconocidos aunque algo más caros», relata Solsona.

"El pan pan, el artesano, se vende siempre. Su trato exclusivo es el tiempo"

En su opinión, «es un producto de primera necesidad y la gente no se cansa. El pan pan se vende siempre porque está bueno con todo. El panadero lo elabora con masa madre, con harina sin aditivos, y le da un trato exclusivo: el tiempo. Es un proceso de muchas horas de reposo y es lo que nos diferencia. Las masas fermentadas de larga duración son las que te aseguran una mejor digestión. No lleva grasa saturada, te trabaja el estómago y te evita intolerancias alimentarias». Trabajar de madrugada es algo intrínseco: «Me he levantado a las 1.00 horas de la madrugada para elaborar el pan y son las 11.30 horas y sigo aquí, ahora, con croissants», dice.

"Los costes están por las nubes, empezando por las harinas, cuyo precio se ha duplicado"

Hasta aquí, todo ok. Pero el problema hoy en día es grave: «Los costes están por las nubes: empezando por las harinas, que valen el doble que en enero; los seguros sociales nos los han subido de un plumazo; por no hablar de la energía. La tarifa del gas nos está hundiendo porque es el doble cada mes: antes uno pagaba 800 y ahora 1.400 euros». ¿Se repercute en el precio? Cada profesional hace lo que puede. «Pero teniendo en cuenta que bocadillos y barras de media cuestan de 0,50 a un euro. Imagínate cuántas se han de hacer para aguantar el tipo. Y la materia prima igual, empezando por el aceite y acabando por las mantequillas. Todo sube: huevos, lácteos, queso... Es horrible. Normalmente del pan damos precios de septiembre a septiembre e intentamos amortiguar un poco la inflación y en general se sube en algún caso 10 céntimos, depende. Si hace un año de media una barra de pan valía 0,85 ahora entrará entre 0,90 y 1,10 euros».

"Hay panaderos que ya me han confirmado que a final de año lo dejan"

Para el presidente del gremio provincial de panaderos --con más de 190 asociados-- y de Confecomerç Castellón, Juan R. Adsuara, como nota positiva, subrayó «la demanda al alza del pan artesano por gente joven (de espelta, sarraceno...). Buscan variedades y saben que un pan artesano es saludable y muy distinto del precocido, con conservantes y colorantes». Sin embargo, el sector está ahogado, lamentó: «Me han confirmado cierres y jubilaciones sin relevo ni traspaso porque no pueden soportar los costes de energía y materias primas. Hay panaderos que a final de año lo dejan. Sube todo: harina, huevos, aceite, leche y hasta el hielo para quien tiene cafetería-panadería. Y a ver si se queda ahí. No podemos estar cada semana o mes subiendo el pan. Y ayudas de la Administración no recibimos. ¿Qué hacemos?».

El calendario más dulce