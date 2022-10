La patronal alerta de que los fondos de la UE no llegan a Castellón para proyectos potentes

En un momento de elevada incertidumbre, escalada de los precios energéticos y una inflación, en general, desbocada, la patronal de Castellón alerta de otros factores que desde su punto de vista hacen peligrar también la estabilidad y el desarrollo económico.

El presidente de CEV Castellón, Luis Martí, pone el acento en varios elementos, entre los que destaca la rentabilidad de los fondos de la Unión Europea (UE) Next Generation para la recuperación tras la pandemia del covid-19.

«El tema de los fondos europeos no está funcionando como esperábamos. Lo estamos convirtiendo en una especie de Plan E --el de Zapatero--, en vez de ser fondos que estructuralmente ayuden al tejido productivo», explica Martí.

Añade que los empresarios están «preocupados». Y añade la razón:«En la provincia de Castellón no vemos donde están; en estos momentos no conocemos ningún proyecto que tenga asignado estos fondos europeos que vaya dirigido a reforzar el tejido productivo, crear empleo y que asegure el futuro». El presidente de CEV Castellón hace cuentas y señala que el dinero de Next Generation suma 140.000 millones de euros para España, de los que corresponden por volumen proporcional del PIB a la Comunitat Valenciana 14.000 millones, y a Castellón 2.800.

«No veo proyectos por un importe de ese volumen en la provincia», sentencia el portavoz de los empresarios castellonenses.

Otro asunto que inquieta en paralelo con la crisis de costes no es nuevo, pero sí ve incrementada su trascendencia en la actual coyuntura. «También estamos preocupados en estos momentos por lo que denominamos el infierno de la burocracia», asevera Luis Martí, quien alerta de que España es el país europeo con más normativa para la creación de empresas y relativa a cualquier gestión vinculada con el tejido productivo, lo que supone costes de diverso cariz. Desde el económico, hasta el hecho de que llega a frustrar iniciativas que potencialmente pueden crear empleo y riqueza. «Esto se tiene que resolver», asegura el presidente de CEV Castellón.

Otro elemento destacado entre los que preocupan con mayúsculas al empresariado castellonense pasa por la contradicción que vive el mercado laboral, en el que la cifra de parados supera en España los 3 millones de personas, situación que convive con unos 300.000 puestos que las empresas no logran cubrir. «Esto tenemos que mirarlo entre todos los actores implicados, no solo los empresarios», concluye.

Como telón de fondo relevante del conjunto de dificultades, Luis Martí apunta a los graves efectos del elevado endeudamiento público. Recuerda que la cuarta partida de gasto del Estado es la correspondiente al pago de intereses de la deuda, lo que implica la existencia de un lastre de enormes dimensiones a la hora de efectuar las necesarias inversiones.