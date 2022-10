Siete de cada diez jóvenes apoyan «pedir y dar el consentimiento en una relación sexual para evitar malentendidos»

«Siempre es mejor hablarlo...». La Unidad de Investigación sobre Sexualidad y Sida (Salusex) de la Universitat Jaume I de Castellón ha llevado a cabo un estudio sobre Actitudes hacia la sexualidad y consentimiento sexual. El cuestionario on line, abierto a jóvenes de toda España, ha recabado la opinión anónima y confidencial de 591 estudiantes. El director del equipo y catedrático de Psicológica Clínica de la Salud en la UJI, Rafael Ballester, ha avanzado parte de las conclusiones con los datos que se han acabado de procesar ahora: solo un 39% de los chicos y el 38% de chicas --menos de la mitad-- aseveran que siempre piden el consentimiento verbal antes de iniciar una cita sexual.

"Los resultados dejan entrever que estamos muy lejos de tener una cultura sexual en la que se asuma como algo necesario el pedir y dar consentimiento antes de iniciar un contacto sexual. Algunos manifiestan hacerlo de manera no verbal, pero entre un 30-40% ni siquiera lo hacen de esta forma. La petición de consentimiento de manera verbal se ve en ocasiones como algo difícil y complejo que resulta incómodo para los más tímidos, que reduce el placer, corta la espontaneidad de la relación o puede hacer que el otro lo considere raro", declaró Ballester. En su análisis, opinó que "quizás esto explique que cerca de un 60% no siempre pida consentimiento sexual y que en un 20% aproximadamente de las relaciones no se haya pedido ni obtenido ningún tipo de consentimiento, verbal o no verbal".

Programas de educación sexual

La extensión y normalización del consentimiento sexual debe ser transmitida en las escuelas con programas de educación sexual que incorporen este aspecto, como algo que puede ayudar a prevenir las agresiones y violencia sexual especialmente hacia las mujeres. Los hombres deben comprender que hasta que no se diga lo contrario de manera explícita, los demás y especialmente las mujeres tienen el derecho de mantener un espacio personal físico que les pertenece y no ha sido creado para ser violentado por ningún hombre para su disfrute y placer.

Principales conclusiones

PERMISO. La situación es distinta al inicio de la relación

Solo un 42% de chicos; y un mayor porcentaje de chicas, el 50%, consideran que al inicio de la relación se debe asumir que no se tiene consentimiento para caricias, tocamientos y relaciones sexuales.

COMUNICACIÓN. Lenguaje corporal y señales no verbales

Un 62% de chicos y una mayor cuota de chicas, el 74%, dicen comunicar habitualmente con lenguaje corporal y señales no verbales su consentimiento.

VÍNCULOS. Cuando se trata de una nueva pareja

Los jóvenes suelen dar más importancia al consentimiento en el contacto sexual cuando se trata de una relación con una nueva pareja que con la pareja estable. Los chicos afirman que como media han dado consentimiento verbal o no verbal en el 76% de sus relaciones; y las chicas, un poco más, pero prácticamente igual, con un 78%. Ellos afirman que de media han recibido el consentimiento verbal o no verbal en el 79% de las relaciones; mientras que en el caso de las chicas es del 83%.

EXPLÍCITO. Hablar es mejor para evitar malentendidos

Un 73% de chicos y 76% de chicas, con porcentajes muy igualados, consideran que es mejor pedir y dar el consentimiento para evitar malentendidos. Explícitamente un 20% de chicos no cree que se deba obtener el consentimiento antes de iniciar una relación. Y en el caso de las chicas, lo opinan menos, un 14% de ellas.

INESTABILIDAD. Más trabas cuando es una pareja nueva

Casi una cuarta parte de los jóvenes --un 23% de chicos y bastante más, las chicas, con un 27%-- se sienten incapaces de pedir el consentimiento explícito a una pareja nueva; y un 17 y 14% respectivamente, a su pareja estable.

ACTITUD. ¿A quién le corta el rollo o lo pasa mal?

Un 18% de chicos dice que es incómodo pedirlo verbalmente. Las chicas, a la misma pregunta, han respondido menos que sí: solo el 6% de chicas lo ve incómodo. Ellos por mayoría, un 15%, dicen que lo pasarían mal por su timidez; y ellas, el 9,5%. Para un 14% de jóvenes corta el rollo; y menos para las féminas, el 6%. El 12% de chicos llega a decir que reduce el placer; pero solo un 4% de ellas lo opina.

PENSAMIENTOS. Temor a que se ponga freno a la relación

Un 13% de chicos, más, y un 7,6% de chicas, no lo han pedido o dado a veces porque pensaban que así terminarían no teniendo la relación. Un 9,6% de chicos y la mitad de ellas, el 5%, dicen que no encaja con el modo en que les gusta tener relaciones. Un 9% de chicos y 7,5% de chicas temen que les consideren raros si lo hacen.