El presidente de la Diputación, José Martí, se reunirá el jueves con la diputada provincial del Partido Popular y presidenta provincial de esta formación política, Marta Barrachina, dentro del proceso de elaboración de los presupuestos de la institución para el 2023 para tratar de alcanzar acuerdos con los partidos de la oposición.

Martí, según ha trasladado este lunes, pretende informar a Barrachina de las líneas maestras que el equipo de gobierno, de PSPV-PSOE y Compromís, pretende recoger en las cuentas públicas del próximo ejercicio y escuchar las propuestas y sugerencias que tenga a bien realizar el Grupo Popular.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha reiterado su convencimiento de que «el consenso es una de las mejores recetas de la democracia» y que «los presupuestos son mejores y más sólidos cuando se amplía el número de actores que participa en su elaboración».

Desde el ejecutivo central han señalado que ya se encuentran inmersos en la elaboración de las cuentas públicas, con una modificación de crédito para consignar un activo financiero de 9,2 millones de euros que se ratificará este martes en el pleno. El objetivo es que el nuevo presupuesto se pueda ejecutar al arranque de año, pues señalan que en caso de no realizar esta operación estos fondos no se hubieran podido utilizar hasta la primavera de 2023 por la vía de incorporación de remanentes. No obstante, el Partido Popular ha mostrado este lunes su disconformidad con la decisión.

Lo que se pretende, recuerda el presidente, «es ser más rápidos y eficaces porque con la guerra en marcha se prevé un 2023 muy complicado y queremos que el presupuesto esté activo desde el primer momento para que podamos transferir cuanto antes recursos a los ayuntamientos y poner en marcha los programas que impulsa la Diputación».