La lideresa del PPCS, Marta Barrachina, ha asegurado este martes que ha conocido "en las redes" la convocatoria de una reunión para tratar sobre los presupuestos de la Diputación de Castellón, lanzada por el presidente, José Martí, de la que informó Mediterráneo, tras lo que ha comunicado que no acudirá a la cita porque Martí "no es de fiar" y hasta que "muestre respeto" por las propuestas populares.

“El señor Martí ha incumplido nuestros acuerdos de 2022. Por el bien de los castellonenses solo me sentaré a hablar de los Presupuestos de 2023 cuando muestre respeto hacia todos nosotros”. Así de tajante se se mostró la presidenta provincial del PP y diputada, tras "conocer por las redes sociales que el PSOE de la Diputación ha anunciado un encuentro para debatir sobre los Presupuestos de 2023 pese a que la reunión no se ha concretado todavía", han asegurado desde el partido.

“En este momento no se dan las condiciones necesarias de confianza para que el Partido Popular de Castellón se siente con el señor Martí. No es de fiar y no ha cumplido ni uno solo de los compromisos adquiridos con nosotros”, explica Barrachina.

“En los presupuestos de 2022 nos sentamos con el señor Martí con espíritu constructivo, pensando en los intereses de los castellonenses. En aquel momento, le pedimos incluir dos asuntos en el presupuesto que consideramos de la máxima importancia”, apunta la presidenta provincial del PP. El primero, “el nuevo fondo social para personas en riego de exclusión severa, que suponía un rescate para afrontar los costes de la energía” y, el segundo, “el Plan de Reforma y Rehabilitación de viviendas destinado a municipios pequeños”, explica Barrachina.

“Conseguimos que se incluyeran y por eso no votamos en contra de los Presupuestos de 2022. Sin embargo, el señor Martí ha engañado a los castellonenses y no ha ejecutado ninguna de esas partidas. Es una burla que no aceptamos y por eso no podemos confiar en él”, destaca la presidenta. “No ha hecho nada. Es su manera de actuar, a la que nos tiene acostumbrados: prometer y no cumplir”, añade.

“Lo mismo sucedió cuando llegamos a un acuerdo para que las ayudas para los afectados por los incendios llegaran en un plazo máximo de un mes. Hoy sabemos que estas ayudas han quedado postergadas hasta 2023. Lo acordamos, se comprometió y no cumplió. De nuevo, una burla”, expone la presidenta provincial del PP de Castellón.

“El señor Martí no es de fiar. No cumple. Sólo me sentaré con él cuando merezca nuestra confianza. No vamos a aceptar que se burle permanentemente de los castellonenses. Mientras tanto, dialogaremos con luz y taquígrafos, en el marco del debate del estado de la provincia y durante el proceso de negociación de los presupuestos”, indica Barrachina.

“Queremos ver si hay voluntad real de atender las necesidades de los ciudadanos. Debe esforzarse si quiere recuperar un mínimo de nuestra confianza. El Partido Popular siempre trabajará pensando en el interés general. Presentaremos nuestras propuestas y trabajaremos para que el Presupuesto de 2023 sea el que Castellón necesita”, asevera la líder provincial del PP.