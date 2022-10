Quejas por las altas temperaturas en la biblioteca de la Universitat Jaume I. Los estudiantes consideran que en los últimos días la sensación térmica en el interior del recinto es demasiado elevada.

No sabes qué ponerte

María señala que "la principal molestia es el calor. Se está mejor fuera que dentro". "Sobre todo cuando llevas ya varias horas dentro lo notas más. Además del agobio que ya tenemos encima se suma que la temperatura no ayuda mucho. Yo he notado que hace más calor ahora. Al final no sabes qué ponerte porque fuera hace aire y entras y te mueres de calor", apunta Ainhoa. "Si tienes suerte de que hay ventana en alguna cabina. Llevamos viniendo desde septiembre y yo estas últimas semanas lo he notado más que al principio", agrega María. "El cambio de fuera a adentro se nota bastante. Dentro, cuando llevas un rato se nota", apunta María.

"Se está mejor fuera que dentro"

Las peores horas

"Venimos casi todos los días y hay días en que no se puede aguantar el calor. Encima, sobre estas horas (entre las 12.00 y las 13.00) y por la tarde no se puede aguantar. Ahora no se puede, vas con pantalón largo y estás desagusto, no puedes aguantar. Esperamos que se solvente el problema", apuntaba Fernando. Mientras, otra compañera, María, añadía: "sobre todo en la zona más próxima a las ventanas, a primera hora, cuando pega el sol se nota más. Antes no pasaba. Otras épocas hacía hasta fresquillo, tenías que traer una chaqueta.

"En la zona más próxima a las ventanas, cuando pega el sol se nota más"

Sofía, Pablo y Nacho también comentaban: "Hace mucho calor. Yo salgo sudado". "Llevamos aquí un año y pico y la situación es reciente", añadían. "Yo diría que no encienden ni el aire acondicionado", consideraba. "Sobre todo hace más calor en la zona de las ventanas, donde hay una mayor exposición al sol".

"Yo salgo sudado"

Ahorro energético

"Bajé a recepción a preguntar qué pasaba, si se había estropeado el aire acondicionado porque estábamos dentro a 31 grados, sudando todos los que estábamos y la gente se iba yendo ya que no se podía estar. Me respondieron que ha habido un comunicado desde el Rectorado de orden de la Generalitat de que van a quitar los aires por ahorro energético. Por tanto, me parece que esto del ahorro energético nos está fastidiando", consideraba Álvaro, otro estudiante, quien apuntaba que la UJI presume de energías renovables, placas solares que se cargan por la noche y sistemas inteligentes de alumbrado y que se suben y bajan las cortinas para equilibrar la luz, para que se enciendan solo cuando está nublado o por la noche.

Otras jóvenes coincidían en que la situación se ha producido en las últimas semanas, relacionándolo con la activación de medidas de ahorro energético y lamentaban que la sensación de sofoco era mayor sobre todo cuando llegabas tras venir en bicicleta al centro y en las zonas más expuestas al sol.

Sin embargo, había estudiantes que decían no notar calor o, sintiéndolo, apuntaban que tenían medidas para solventarlo, como quitarse prendas.